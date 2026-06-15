Acht Leistungsträger bleiben an Bord

Besonders bedeutend sind die Verlängerungen von Oleksii „Alex“ Shpak und Marcel Reim. Die beiden Offensivspieler gehörten in der vergangenen Saison zu den prägenden Akteuren und waren die erfolgreichsten Torschützen der Arminia. Mit ihrer Qualität und Erfahrung sollen sie auch künftig eine zentrale Rolle im Vechelder Angriffsspiel einnehmen.

Stabilität in der Defensive

Auch in der Abwehr setzt der Verein auf Kontinuität. Mit Pascal Michelmann und Jakob Beyer bleiben zwei verlässliche Defensivspieler Teil des Kaders. Beide gehörten in der vergangenen Saison zu den regelmäßigen Stützen der Hintermannschaft und sollen auch künftig für Stabilität sorgen.