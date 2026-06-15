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Acht Leistungsträger bleiben an Bord
Vechelder Kaderplanung für die Saison 2026/27 nimmt weiter konkrete Formen an
Der SV Arminia Vechelde treibt die Planungen für die kommende Spielzeit weiter voran und kann dabei auf einen wichtigen Kern seiner bisherigen Mannschaft bauen. Gleich acht Spieler haben ihre Zusage für die Saison 2026/27 gegeben und werden auch künftig das grün-weiße Trikot tragen.
Besonders bedeutend sind die Verlängerungen von Oleksii „Alex“ Shpak und Marcel Reim. Die beiden Offensivspieler gehörten in der vergangenen Saison zu den prägenden Akteuren und waren die erfolgreichsten Torschützen der Arminia. Mit ihrer Qualität und Erfahrung sollen sie auch künftig eine zentrale Rolle im Vechelder Angriffsspiel einnehmen.
Stabilität in der Defensive
Auch in der Abwehr setzt der Verein auf Kontinuität. Mit Pascal Michelmann und Jakob Beyer bleiben zwei verlässliche Defensivspieler Teil des Kaders. Beide gehörten in der vergangenen Saison zu den regelmäßigen Stützen der Hintermannschaft und sollen auch künftig für Stabilität sorgen.
Darüber hinaus haben mit Kevin Müller und Michel Schäfer zwei weitere wichtige Akteure ihre Zusage gegeben. Beide gelten als feste Größen innerhalb der Mannschaft und bringen neben ihrer sportlichen Qualität auch eine enge Verbundenheit zum Verein mit.
Komplettiert wird das Quartett der Vertragsverlängerungen durch Nico Grigoleit und Henrik Thiele. Die beiden Vechelder Eigengewächse gehörten in der vergangenen Spielzeit ebenfalls zu den Leistungsträgern und stehen sinnbildlich für die Identifikation mit dem Verein.
Mit den insgesamt acht Zusagen setzt der SV Arminia Vechelde früh ein deutliches Zeichen für die kommende Saison. Trotz des Abstiegs bleibt damit ein großer Teil des Gerüsts erhalten, auf dem die sportliche Neuausrichtung in der Saison 2026/27 aufbauen soll. Die Verantwortlichen schaffen damit eine wichtige Grundlage für die weiteren Kaderplanungen in den kommenden Wochen.