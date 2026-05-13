 2026-05-12T12:35:39.633Z

Allgemeines

Acht Kreispokalsieger wurden am Mittwochabend gekürt

Innerhalb 24 Stunden finden 25 Kreispokal-Endspiele statt.

von red · Gestern, 16:18 Uhr · 0 Leser
Die SG FA Herringhausen/Eickum schaffte die Überraschung im Kreispokal Herford.
Die SG FA Herringhausen/Eickum schaffte die Überraschung im Kreispokal Herford. – Foto: Niklas Schwark

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Der "Vatertag" steht wieder ganz im Zeichen der westfälischen Kreispokal-Endspiele. Am Mittwochabend finden acht Partien statt, an Christi Himmelfahrt folgen 17 weitere. Zudem wird es noch zwei interessante Spiele um Platz 3 um den Westfalenpokal-Einzug geben.

FuPa Westfalen war im Liveticker dabei.

>>> AKTUALISIEREN

Gestern, 19:30 Uhr
SVKT 07 Minden
SVKT 07 MindenSVKT 07 Minden
SC RW Maaslingen
SC RW MaaslingenSC RW Maaslingen
4
n.E.
5
Abpfiff

Kreispokal Minden | SVKT 07 Minden (LL) - SC RW Maaslingen (WL) 4:5 n. E (0:0, 0:0)
Elfmeterschießen: 1:0 Pius-Emilian Meyer, 1:1 Marcel Hofrath, Jan Rekling verschießt, 1:2 Jesper Fuchs, 2:2 Malte Lüken, 2:3 Faton Islamaj, 3:3 Lennart Springer, 3:4 Elms Jeroen Bornemann, 4:4 Noah Wesemann, 4:5 Kilian Tschöpe

Gestern, 19:30 Uhr
SV Eintracht Jerxen-Orbke
SV Eintracht Jerxen-OrbkeJerxen-Orbke
Post TSV Detmold
Post TSV DetmoldPost TSV Detmold
1
2
Abpfiff

Kreispokal Detmold | SV Eintracht Jerxen-Orbke (BL) - Post TSV Detmold (LL) 1:2 (0:1)
Tore: 0:1 Johann Felker (35.), 0:2 Maximilian Reckendorf (47.), 1:2 Fabian Schlingmann (87.)

Gestern, 19:30 Uhr
SV Hilbeck
SV HilbeckSV Hilbeck
SF Ostinghausen
SF OstinghausenSF Ostinghausen
0
4
Abpfiff

Kreispokal Soest | SV Hilbeck (BL) - SF Ostinghausen (WL) 0:4 (0:2)
Tore: 0:1 Damian Artur Biniek (42.), 0:2 Tom Franke (45. Foulelfmeter), 0:3 Tom Franke (49.), 0:4 Felix Diening (80.)

Gestern, 19:15 Uhr
SV Dringenberg
SV DringenbergDringenberg
Spvg Brakel
Spvg BrakelSpvg Brakel
1
0
Abpfiff

Kreispokal Höxter | SV Dringenberg (BL) - Spvg Brakel (BL) 1:0 (0:0)
Tor: 1:0 Pascal Knoke (80.)

Gestern, 19:30 Uhr
SG FA Herringhausen-Eickum
SG FA Herringhausen-EickumSG FA Herringhausen-Eickum
SC Herford
SC HerfordSC Herford
1
0
Abpfiff

Kreispokal Herford | SG FA Herringhausen/Eickum (BL) - SC Herford (LL) 1:0 (0:0)
Tore: 1:0 Max Krüger (90.+3 Foulelfmeter)

Gestern, 19:00 Uhr
SG Finnentrop/Bamenohl
SG Finnentrop/BamenohlSG Finnentrop/Bamenohl
SG Serkenrode/Fretter
SG Serkenrode/FretterSG Serkenrode/Fretter
3
1
Abpfiff

Kreispokal Olpe | SG Finnentrop/Bamenohl (OL) - SG Serkenrode/Fretter (BL) 3:1 (2:0)
Tore: 1:0 Samuel Eickelmann (6.), 2:0 Luca Uwe Herrmann (15.), 2:1 Adrian Berkowitz (86.), 3:1 Anas Akhabach (90.+2)

Gestern, 19:15 Uhr
TuS Ahmsen
TuS AhmsenTuS Ahmsen
TuS Lipperreihe
TuS LipperreiheLipperreihe
1
3
Abpfiff

Kreispokal Lemgo | TuS Ahmsen (BL) - Lipperreihe (BL) 1:3 (1:2)
Tore: 0:1 Timo Fulland (25.), 0:2 Simon Schulz (31.), 1:2 Sebastian Ewert (39.), 1:3 Kevin Sömmer (88.)
Gelb-Rot: Louis Schröder (90./TuS Ahmsen/)

Gestern, 19:00 Uhr
VfB Schloß Holte
VfB Schloß HolteVfB Schloß Holte
FC Kaunitz
FC KaunitzFC Kaunitz
3
n.E.
5
Abpfiff

Kreispokal Gütersloh | VfB Schloß Holte (BL) - FC Kaunitz (WL) 3:5 n. E. (1:1, 1:0)
Tore: 1:0 Felix Frosch (25. Eigentor), 1:1 Tom Stickling (90.+4)
Elfmeterschießen: 1:2 Pascal Hanna, 2:2 Sören Brandy, 2:3 Felix Sczepurek, 2:4 Fabio Kristkowitz, 3:4 Christian Höwelberend, 3:5 Till Maasjost

Heute, 16:00 Uhr
SV Heide Paderborn
SV Heide PaderbornSV Heide Paderborn
SuS Westenholz
SuS WestenholzSuS Westenholz
16:00live

SV Heide Paderborn (LL) - SuS Westenholz (BL) | Kreispokal Paderborn

Heute, 15:15 Uhr
TSG Sprockhövel
TSG SprockhövelTSG Sprockhövel
FC Hellas Makedonikos Hagen
FC Hellas Makedonikos HagenHellas Hagen
15:15live

TSG Sprockhövel (OL) - Hellas Hagen (BL) | Kreispokal Hagen

Heute, 15:45 Uhr
SV Hüsten 09
SV Hüsten 09SV Hüsten 09
TuS Sundern
TuS SundernTuS Sundern
15:45

SV Hüsten 09 (BL) - TuS Sundern (LL) | Kreispokal Arnsberg

Heute, 13:00 Uhr
VfB Günnigfeld
VfB GünnigfeldGünnigfeld
TuS Harpen
TuS HarpenTuS Harpen
0
0

VfB Günnigfeld (KLA) - TuS Harpen (LL) | Kreispokal Bochum (Spiel um Platz 3 um den Einzug in den Westfalenpokal)

Heute, 17:00 Uhr
Concordia Wiemelhausen
Concordia WiemelhausenConcordia Wiemelhausen
SG Wattenscheid 09
SG Wattenscheid 09SG Wattenscheid 09
17:00live

Concordia Wiemelhausen (WL) - SG Wattenscheid 09 (OL) | Kreispokal Bochum

Heute, 15:30 Uhr
BSV Menden
BSV MendenBSV Menden
FC Iserlohn
FC IserlohnFC Iserlohn
15:30

BSV Menden (LL) - FC Iserlohn (WL) | Kreispokal Iserlohn

Heute, 15:30 Uhr
SV Lippstadt 08
SV Lippstadt 08SV Lippstadt 08
SuS Bad Westernkotten
SuS Bad WesternkottenSuS Bad Westernkotten
15:30

SV Lippstadt 08 (OL) - SuS Bad Westernkotten (LL) | Kreispokal Lippstadt

Heute, 15:30 Uhr
SC Altenrheine
SC AltenrheineSC Altenrheine
Eintracht Rheine
Eintracht RheineEintracht Rheine
15:30

SC Altenrheine (LL) - Eintracht Rheine (OL) | Kreispokal Steinfurt

Heute, 15:00 Uhr
TuS Hiltrup
TuS HiltrupTuS Hiltrup
1. FC Gievenbeck
1. FC Gievenbeck1. FC Gievenbeck
15:00live

TuS Hiltrup (OL) - 1. FC Gievenbeck (OL) | Kreispokal Münster

Heute, 16:00 Uhr
SC Peckeloh
SC PeckelohSC Peckeloh
SG Oesterweg
SG OesterwegSG Oesterweg
16:00

SC Peckeloh (WL) - SG Oesterweg (BL) | Kreispokal Bielefeld

Heute, 16:00 Uhr
FC Castrop-Rauxel
FC Castrop-RauxelFC Castrop-Rauxel
SpVgg Horsthausen
SpVgg HorsthausenSpVgg Horsthausen
16:00live

FC Castrop-Rauxel (BL) - SpVgg Horsthausen (WL) | Kreispokal Herne

Heute, 17:30 Uhr
Holzwickeder SC
Holzwickeder SCHolzwickeder SC
SG Massen
SG MassenSG Massen
17:30

Holzwickeder SC (WL) - SG Massen (BL) | Kreispokal Unna/Hamm

Heute, 16:00 Uhr
FC 96 Recklinghausen
FC 96 RecklinghausenFC 96 Recklinghausen
SpVgg Erkenschwick
SpVgg ErkenschwickSpVgg Erkenschwick
16:00live

FC 96 Recklinghausen (BL) - SpVgg Erkenschwick (OL) | Kreispokal Recklinghausen

Heute, 12:00 Uhr
FC Marl
FC MarlFC Marl
Teut. SuS Waltrop
Teut. SuS WaltropTeut. SuS Waltrop
0
0

FC Marl (LL) - Teutonia SuS Waltrop (KLA) | Kreispokal Recklinghausen (Spiel um Platz 3 um den Westfalenpokal-Einzug)

Heute, 15:00 Uhr
SV Horst-Emscher 08
SV Horst-Emscher 08SV Horst-Emscher 08
SSV Buer 07/28
SSV Buer 07/28SSV Buer
15:00

SV Horst-Emscher (BL) - SSV Buer (WL) | Kreispokal Gelsenkirchen

Heute, 16:00 Uhr
SpVgg Vreden
SpVgg VredenSpVgg Vreden
Eintracht Ahaus
Eintracht AhausEintracht Ahaus
16:00

SpVgg Vreden (OL) - Eintracht Ahaus (WL) | Kreispokal Ahaus-Coesfeld

Heute, 17:00 Uhr
FC Roj Dortmund
FC Roj DortmundFC Roj
ASC 09 Dortmund
ASC 09 DortmundASC 09 Dortmund
17:00live

FC Roj (LL) - ASC 09 Dortmund (OL) | Kreispokal Dortmund

Heute, 15:00 Uhr
Kiersper SC
Kiersper SCKiersper SC
RSV Meinerzhagen
RSV MeinerzhagenRSV Meinerzhagen
15:00

Kiersper SC (BL) - RSV Meinerzhagen (WL) | Kreispokal Lüdenscheid

Heute, 15:30 Uhr
Ibbenbürener SpVg
Ibbenbürener SpVgIbbenbürener SpVg
TuS Recke 1927
TuS Recke 1927TuS Recke
15:30

Ibbenbürener SpVg (LL) - TuS Recke (BL) | Kreispokal Tecklenburg