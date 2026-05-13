Acht Kreispokalsieger wurden am Mittwochabend gekürt

Die SG FA Herringhausen/Eickum schaffte die Überraschung im Kreispokal Herford. – Foto: Niklas Schwark

Der "Vatertag" steht wieder ganz im Zeichen der westfälischen Kreispokal-Endspiele. Am Mittwochabend finden acht Partien statt, an Christi Himmelfahrt folgen 17 weitere. Zudem wird es noch zwei interessante Spiele um Platz 3 um den Westfalenpokal-Einzug geben.

FuPa Westfalen war im Liveticker dabei.