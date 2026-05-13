Acht Kreispokalsieger wurden am Mittwochabend gekürt

Der "Vatertag" steht wieder ganz im Zeichen der westfälischen Kreispokal-Endspiele. Am Mittwochabend finden acht Partien statt, an Christi Himmelfahrt folgen 17 weitere. Zudem wird es noch zwei interessante Spiele um Platz 3 um den Westfalenpokal-Einzug geben.
FuPa Westfalen war im Liveticker dabei.
Kreispokal Minden | SVKT 07 Minden (LL) - SC RW Maaslingen (WL) 4:5 n. E (0:0, 0:0)
Elfmeterschießen: 1:0 Pius-Emilian Meyer, 1:1 Marcel Hofrath, Jan Rekling verschießt, 1:2 Jesper Fuchs, 2:2 Malte Lüken, 2:3 Faton Islamaj, 3:3 Lennart Springer, 3:4 Elms Jeroen Bornemann, 4:4 Noah Wesemann, 4:5 Kilian Tschöpe
Kreispokal Detmold | SV Eintracht Jerxen-Orbke (BL) - Post TSV Detmold (LL) 1:2 (0:1)
Tore: 0:1 Johann Felker (35.), 0:2 Maximilian Reckendorf (47.), 1:2 Fabian Schlingmann (87.)
Kreispokal Soest | SV Hilbeck (BL) - SF Ostinghausen (WL) 0:4 (0:2)
Tore: 0:1 Damian Artur Biniek (42.), 0:2 Tom Franke (45. Foulelfmeter), 0:3 Tom Franke (49.), 0:4 Felix Diening (80.)
Kreispokal Höxter | SV Dringenberg (BL) - Spvg Brakel (BL) 1:0 (0:0)
Tor: 1:0 Pascal Knoke (80.)
Kreispokal Herford | SG FA Herringhausen/Eickum (BL) - SC Herford (LL) 1:0 (0:0)
Tore: 1:0 Max Krüger (90.+3 Foulelfmeter)
Kreispokal Olpe | SG Finnentrop/Bamenohl (OL) - SG Serkenrode/Fretter (BL) 3:1 (2:0)
Tore: 1:0 Samuel Eickelmann (6.), 2:0 Luca Uwe Herrmann (15.), 2:1 Adrian Berkowitz (86.), 3:1 Anas Akhabach (90.+2)
Kreispokal Lemgo | TuS Ahmsen (BL) - Lipperreihe (BL) 1:3 (1:2)
Tore: 0:1 Timo Fulland (25.), 0:2 Simon Schulz (31.), 1:2 Sebastian Ewert (39.), 1:3 Kevin Sömmer (88.)
Gelb-Rot: Louis Schröder (90./TuS Ahmsen/)
Kreispokal Gütersloh | VfB Schloß Holte (BL) - FC Kaunitz (WL) 3:5 n. E. (1:1, 1:0)
Tore: 1:0 Felix Frosch (25. Eigentor), 1:1 Tom Stickling (90.+4)
Elfmeterschießen: 1:2 Pascal Hanna, 2:2 Sören Brandy, 2:3 Felix Sczepurek, 2:4 Fabio Kristkowitz, 3:4 Christian Höwelberend, 3:5 Till Maasjost
SV Heide Paderborn (LL) - SuS Westenholz (BL) | Kreispokal Paderborn
TSG Sprockhövel (OL) - Hellas Hagen (BL) | Kreispokal Hagen
SV Hüsten 09 (BL) - TuS Sundern (LL) | Kreispokal Arnsberg
VfB Günnigfeld (KLA) - TuS Harpen (LL) | Kreispokal Bochum (Spiel um Platz 3 um den Einzug in den Westfalenpokal)
Concordia Wiemelhausen (WL) - SG Wattenscheid 09 (OL) | Kreispokal Bochum
BSV Menden (LL) - FC Iserlohn (WL) | Kreispokal Iserlohn
SV Lippstadt 08 (OL) - SuS Bad Westernkotten (LL) | Kreispokal Lippstadt
SC Altenrheine (LL) - Eintracht Rheine (OL) | Kreispokal Steinfurt
TuS Hiltrup (OL) - 1. FC Gievenbeck (OL) | Kreispokal Münster
SC Peckeloh (WL) - SG Oesterweg (BL) | Kreispokal Bielefeld
FC Castrop-Rauxel (BL) - SpVgg Horsthausen (WL) | Kreispokal Herne
Holzwickeder SC (WL) - SG Massen (BL) | Kreispokal Unna/Hamm
FC 96 Recklinghausen (BL) - SpVgg Erkenschwick (OL) | Kreispokal Recklinghausen
FC Marl (LL) - Teutonia SuS Waltrop (KLA) | Kreispokal Recklinghausen (Spiel um Platz 3 um den Westfalenpokal-Einzug)
SV Horst-Emscher (BL) - SSV Buer (WL) | Kreispokal Gelsenkirchen
SpVgg Vreden (OL) - Eintracht Ahaus (WL) | Kreispokal Ahaus-Coesfeld
FC Roj (LL) - ASC 09 Dortmund (OL) | Kreispokal Dortmund
Kiersper SC (BL) - RSV Meinerzhagen (WL) | Kreispokal Lüdenscheid
Ibbenbürener SpVg (LL) - TuS Recke (BL) | Kreispokal Tecklenburg