Acht Kreisliga-Verlängerungen und Bezirksligist mit spannendem Zugang

– Foto: Michael Röhre

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Die SKV Rutesheim hält als Spitzenteam der Landesliga Württemberg, Staffel 1, einen vielseitigen Defensivspieler im Kader. Auron Hadergjonaj bleibt auch in der kommenden Saison beim Verein. Der 22-Jährige kam vor drei Jahren nach Rutesheim und musste seither einige verletzungsbedingte Rückschläge wegstecken. Sportlicher Leiter Pascal Haug hebt besonders Willen, Ehrgeiz, Spielintelligenz, Beidfüßigkeit und Vielseitigkeit hervor. Hadergjonaj kann defensiv auf mehreren Positionen sowie auf der Außenbahn eingesetzt werden. Für ihn passen sportliches Umfeld, Wohnortnähe und der Start seines Masterstudiums ideal zusammen. Rutesheim setzt damit weiter auf Entwicklung und Kontinuität.

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Sportfreunde Dorfmerkingen II

Die Sportfreunde Dorfmerkingen II verstärken ihren Kader für die Bezirksliga Ostwürttemberg mit Felix Reimer. Der junge Spieler kommt aus der Jugend des TSV Essingen und soll ab Sommer den nächsten Schritt im Aktivenbereich gehen. Dorfmerkingen setzt damit auf Entwicklungspotenzial.

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TSV Hessental

Der TSV Hessental hält in der Kreisliga A3 Rems/Murr/Hall weitere wichtige Kräfte zusammen. Michael Großmann, Daniel Fedoruk, Dominik Holub, Lukas Bubeck, Sadri Sherifi, Denis Funk, Johannes Said und Denis Fries haben ihre Zusagen für die Saison 2026/27 gegeben. Damit setzt der Verein auf Kontinuität und ein gewachsenes Fundament im Kader. Gerade in der Kreisliga ist Verlässlichkeit oft ein entscheidender Wert. Hessental kann mit diesen Verlängerungen früh Planungssicherheit schaffen und den Blick auf die neue Spielzeit richten.

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