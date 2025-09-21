Acht Jüchener schlagen den VfB Hilden mit 3:2

Das sieht man auch nicht alle Tage: Trotz drei Roten Karten – allesamt in der Schlussphase – rang der VfL Jüchen-Garzweiler die Gäste des VfB Hilden mit 3:2 (1:0) nieder. Selbst mit neun Mann erzielten die Neusser noch einen Treffer.

Die letzte Heimniederlage der Jüchener liegt mittlerweile 16 Monate in der Vergangenheit. Mit diesem Selbstverständnis ging der VfL auch die Partie an, ging früh durch Glayne Wago (19.) in Führung. Die Gastgeber konnten den knappen Vorsprung mit in die Halbzeitkabinen nehmen und legten nach knapp über einer Stunde auch durch Nils Friebe nach (64.). Hilden bäumte sich aber noch einmal gegen die drohende Niederlage auf, verkürzte durch Nils Gatzke (75.). Es lief auf eine heiße Schlussphase zu, wo der der Unparteiische Dustin Sperling mehrfach in Aktion trat.

Zunächst verwies er Nils Friebe wegen einer vermeintlichen Beleidigung vom Platz (86.) und zeigte kurz darauf auch Dragan Kalkan nach einem Rempler die Ampelkarte (90.). Hilden drückte in doppelter Überzahl natürlich auf den Ausgleich, fing sich im Anschluss an einen eigenen Eckball noch den dritten Gegentreffer durch Justin Paul Francis (90.+2). Damit aber noch nicht genug. Im Anschluss musste auch Benjamin Schütz mit einer glatten Roten Karte das Feld verlassen, Jüchen war nun forciert mit sieben Feldspielern die Hildener Vorstöße zu verhindern. In der langen Nachspielzeit kam der VfB durch einen Foulelfmeter von Nick Sangl noch einmal heran (90.+7), doch ein weiterer Treffer war ihnen nicht vergönnt.

Nach Schlusspfiff war Jüchens Coach Daniel Klinger vollkommen bedient: "Der Schiedsrichter zückt so schnell die Karten – das ist Wahnsinn", wütete er. "Da fehlt das Fingerspitzengefühl irgendwo. Und das war auf beiden Seiten so."

Für das nun anstehende Topspiel gegen Tabellenführer Ratingen 04/19 (28. September, 15 Uhr) stehen ihm drei seiner Spieler nun nicht zur Verfügung. So sind die drei Punkte und die weiterhin andauernde Heimserie nur ein bedingter Trost.

"Klar freut man sich über die drei Punkte, aber wie das jetzt zustande gekommen ist, dazu fehlen mir die Worte. Die Jungs haben es echt gut gemacht. Hilden ist auch keine schlechte Mannschaft."

VfL Jüchen-Garzweiler – VfB 03 Hilden 3:2

VfL Jüchen-Garzweiler: Björn Nowicki, Tim Heubach, Tim Kosmala-Mones, Justin Paul Francis, Ike Rowland Ezunagu Jr (46. Benjamin Schütz), Tim Hintzen (78. Dragan Kalkan), Sebastian Wilms, Matteo Giorgio Matz (70. Miguel Jason Franz Bügler), Nils Friebe, Glayne Wago (60. Yuta Inoue) (90. Tobias Lippold), Merveil Tekadiomona - Trainer: Daniel Klinger - Trainer: Stefan Schiffer - Trainer: Torsten Müllers

VfB 03 Hilden: Yannic Lenze, Nick Sangl, Phil Zimmermann, Fabio Bachmann, Leon Prokshi (59. Len Heinson), Roman Wakily (46. Nils Arne Gatzke), Fabian zur Linden, Maximilian Wagener, Lukas Lier (69. Etienne Feese), Pascal Weber (69. Emmanuel Yeboah), Mohamed Cisse - Trainer: Tim Schneider - Trainer: Manuel Schulz - Trainer: Norwin Austrup - Trainer: Philipp Schütz

Schiedsrichter: Dustin Sperling (Leichlingen)

Tore: 1:0 Glayne Wago (19.), 2:0 Nils Friebe (64.), 2:1 Nils Arne Gatzke (75.), 3:1 Justin Paul Francis (90.+2), 3:2 Nick Sangl (90.+7 Foulelfmeter)

Rot: Nils Friebe (86./VfL Jüchen-Garzweiler/)

Gelb-Rot: Dragan Kalkan (90./VfL Jüchen-Garzweiler/)

Rot: Benjamin Schütz (90./VfL Jüchen-Garzweiler/)