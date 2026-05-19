Acht Jahre gewartet – jetzt jubelt Wacker wieder Nach fast acht Jahren gelang dem FSV Wacker Gotha wieder ein Auswärtssieg in Hildburghausen. von Christopher Plischka · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Tobias Leinhos

In einer über weite Strecken ausgeglichenen Partie setzte sich der Gast am Ende mit 2:1 durch und bewies dabei vor allem in der Schlussphase Effizienz und Geduld.

So., 17.05.2026, 15:00 Uhr FSV Eintracht Hildburghausen FSV 06 Hibu FSV Wacker 03 Gotha Wacker Gotha 1 2 Abpfiff Beide Mannschaften lieferten sich von Beginn an ein intensives Duell, in dem die Trainer an der Seitenlinie immer wieder lautstark korrigierend eingriffen. Chancen gab es bereits früh auf beiden Seiten. Für die Gastgeber hatte Max Andersch die erste gute Möglichkeit, ehe kurz darauf Andersch und Jonas Treubig mit einer Doppelchance die Führung verpassten. Besonders Treubigs Abschluss wurde vom Gothaer Keeper Frederic Büttner noch entscheidend entschärft.

Auch Gotha blieb gefährlich – vor allem nach Standardsituationen. Die Hereingaben von Dat Le Duc sorgten mehrfach für Unruhe im Strafraum der Eintracht. Zudem musste Hildburghausens Torwart Lukas Wolfsdorf mit einer starken Reaktion gegen Tarek Wolter retten. Wenig später vergab Wolter die bis dahin größte Chance der Gäste, als er freistehend am Tor vorbeischob. Torlos ging es in die Pause, obwohl beide Teams mehrfach den Führungstreffer auf dem Fuß hatten. Nach dem Seitenwechsel blieb die Begegnung lebhaft. Kurios wurde es, als Gothas Tarek Wolter wegen beschädigten Schuhwerks gleich mehrfach behandelt werden musste und schließlich mit Ersatzschuhen weiterspielte.