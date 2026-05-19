Acht Jahre gewartet – jetzt jubelt Wacker wieder

In einer über weite Strecken ausgeglichenen Partie setzte sich der Gast am Ende mit 2:1 durch und bewies dabei vor allem in der Schlussphase Effizienz und Geduld.
Auch Gotha blieb gefährlich – vor allem nach Standardsituationen. Die Hereingaben von Dat Le Duc sorgten mehrfach für Unruhe im Strafraum der Eintracht. Zudem musste Hildburghausens Torwart Lukas Wolfsdorf mit einer starken Reaktion gegen Tarek Wolter retten. Wenig später vergab Wolter die bis dahin größte Chance der Gäste, als er freistehend am Tor vorbeischob.
Torlos ging es in die Pause, obwohl beide Teams mehrfach den Führungstreffer auf dem Fuß hatten. Nach dem Seitenwechsel blieb die Begegnung lebhaft. Kurios wurde es, als Gothas Tarek Wolter wegen beschädigten Schuhwerks gleich mehrfach behandelt werden musste und schließlich mit Ersatzschuhen weiterspielte.
Die Führung für Hildburghausen fiel schließlich nach einer sehenswerten Kombination über die rechte Seite. Maxi Schneider setzte sich durch und bediente Jonas Treubig, der in der Mitte freistehend zum 1:0 einschob.
Doch Gotha blieb im Spiel und kam – wie schon zuvor angedeutet – nach einem Standard zurück. Eine präzise Flanke von Dat Le Duc verwertete Gregor Kandetzki per Kopf zum Ausgleich. Nur wenige Minuten später drehten die Gäste die Partie komplett: Über die rechte Seite setzte sich Gotha erneut durch, ehe Elias-Martin Güntzel den Ball ins lange Eck abschloss.
In der Schlussphase drängte Hildburghausen auf den Ausgleich. Tristan Rüffer sorgte mit einem Freistoß für Gefahr, ehe Martin Schleicher und Louis Kreußel in der Schlussminute eine Doppelchance vergaben. Die größte Möglichkeit zum späten Ausgleich hatte William Simon tief in der Nachspielzeit, dessen Kopfball nach einer Ecke jedoch nur am Lattenkreuz landete.
So blieb es am Ende beim knappen Auswärtserfolg für Gotha in einer Partie, die lange offen war und erst in der Schlussviertelstunde entschieden wurde.