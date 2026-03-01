Acht Gegentore: Debakel für den SV Münster Gruppenligist steckt höchste Saisonniederlage ein +++ Auch Alsbach, Griesheim und Altheim verlieren +++ Groß-Bieberau jubelt von Michael Sobota · Heute, 19:30 Uhr · 0 Leser

Grund zum Hadern: Trainer Naser Selmanaj steckte mit dem SV Münster eine 1:8-Niederlage in der Fußball-Gruppenliga beim VfB Ginsheim ein. Foto: Guido Schiek

Darmstadt. Am ersten kompletten Spieltag der Gruppenliga Darmstadt startete der SV Groß-Bieberau mit einem 3:2-Sieg über den FC Fürth. Dagegen unterlag Viktoria Griesheim der FSG Riedrode auf eigenem Platz mit 2:3. Auch der TSV Altheim patzte zu Hause und unterlag dem abstiegsbedrohten SV Geinsheim mit 1:2. Ein Debakel erlebte der SV Münster beim Spitzenreiter VfB Ginsheim und kassierte eine 1:8-Niederlage. Eine starke Leistung zeigte der FC Alsbach beim Ligazweiten Dersim Rüsselsheim, unterlag aber durch einen Treffer in der Nachspielzeit mit 3:4.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Heute, 15:00 Uhr SV Groß-Bieberau Gr.-Bieberau FC Fürth FC Fürth 3 2 Abpfiff Die erste Halbzeit stand ganz im Zeichen der Gastgeber, die durch Enders (28.) verdient in Führung gingen. Weitere Chancen, die Enders und Mendes hatten, wurden aber nicht genutzt. Pech hatte Enders mit einem Lattenschuss. Auch nach dem Seitenwechsel blieb Groß-Bieberau am Drücker. Der zur Halbzeit eingewechselte Aktürk war es dann, der den Heimsieg mit einem Doppelschlag (78./81.) perfekt machte. Danach setzten die Gäste zwar alles auf eine Karte, doch konnten Gensel (85.) und Adamek (90.+3/Foulelfmeter) mit der letzten Aktion der Partie nur noch verkürzen.

Griesheim begann engagiert und hatte durch Stumpf wiederholt die Führung auf dem Fuß. Das erste Tor markierte aber Riedrodes Zbairi (12.). Zwar konterte Griesheims Bender (14.) schnell mit dem Ausgleich, doch erzielte Kilian (18.) die erneute Gästeführung. Trotz aller Bemühungen der Viktoria, bis zur Pause zum Ausgleich zu kommen, blieb es bei Riedrodes Führung. Nach der Pause blieb die Viktoria am Drücker, doch mangelte es in der Offensive an Durchsetzungskraft. Besser machten es die Bergsträßer, die ihre wenigen Chancen effektiv nutzten und durch Kilian (86.) zum 3:1 kamen. Das 2:3 von Aimene (90.+6) änderte an Griesheims Niederlage nichts mehr. Gelb-Rot: Asutay (90.+3/Riedrode).

Bereits im ersten Durchgang tat sich Altheim schwer. Die Gäste waren präsenter. Altheim versuchte sich mit seinen spielerischen Qualitäten, doch reichte das nicht, um torgefährlich zu werden. Nach dem Wiederanpfiff nutzte Geinsheims Frick (48.) einen kapitalen Abwehrfehler zum 1:0 für die Gäste. Auch das 2:0 von Frick (64.) entsprang einem groben Abwehrschnitzer. Unmittelbar darauf hätte Diara (65.) den Anschluss erzielen können, schoss einen Foulelfmeter aber neben das Tor. Erst als Kozlu (73.) zum 1:2 traf, wurde Altheim druckvoll und hatte Möglichkeiten zum Ausgleich. Geinsheim behielt in der Abwehr aber den Überblick und brachte den knappen Vorsprung über die Zeit. „Das war ein verdienter Gästesieg. Wir haben uns den Schneid abkaufen lassen“, befand TSV-Trainer Adis Ahmetovic.

„Das war ein absolut gebrauchter Tag“, meinte Münsters Trainer Naser Selmanaj. Stück für Stück wurde sein Team von Spitzenreiter zerlegt. Vor allem der fünffache Torschütze Maximilian Groß gab Münsters Abwehr immer wieder Rätsel auf. So war die Partie bereits zur Halbzeit entschieden. Das Bemühen der Gäste misslang, den Schaden zu begrenzen. Am Ende stand Münsters bislang höchste Saisonniederlage. Die Torfolge: 1:0 Groß (12.), 2:0 Özer (30.), 3:0 und 4:0 Groß (35./40.), 4:1 Huther (47.), 5:1 und 6:1 Yildiz (58./69.), 7:1 und 8:1 Groß (72./85.).