Acht Entscheidungen fallen in der Relegation noch nach Pfingsten

Nach dem vollbepackten Wochenende an Pfingsten ist bald Schluss mit Relegation. In Oberbayern stehen für acht Teams noch Entscheidungen an. Am 14. Juni steigen die letzten Relegationsspiele der Saison 2024/25.

München – Der Marathon neigt sich dem Ende zu. Über 100 Duelle fanden allein in Oberbayern in den letzten Wochen in der Relegation statt. Den Startschuss machte die Bezirksliga-Relegation am 20. Mai, am 14. Juni runden die letzten Relegationsspiele zur Bezirksliga die fulminaten Entscheidungsspiele ab. Wir geben einen Überblick über die letzten Relegationsspiele in Oberbayern.

Vier verbleibende Relegatanten treffen im Relegationsfinale zur Bezirksliga aufeinander. Der Modus: Zunächst wurden in der vergangenen Woche die Sieger aus den Kreisen Donau/Isar, Inn/Salzach, München und Zugspitze ermittelt. Die Duelle finden erneut mit Hin- und Rückspiel statt. Am 10. Juni finden die Hinspiele statt. Der Kreissieger Donau/Isar, der SV Ampertal Palzing, fordert am Dienstagabend den Münchner Kreissieger, die SpVgg 1906 Haidhausen, heraus. Für den Zugspitz-Sieger, den SV Ohlstadt, geht es gegen die SG Tüßling - Teising. Der Sieger dieser zweiten Runde spielt kommende Saison in der Bezirksliga. Der Verlierer bleibt Kreisligist.

11. Juni, B- und A-Klassen-Relegationsfinale in Inn/Salzach: Taufkirchen gegen Surberg und Bad Aibling gegen Kickers

Mi., 11.06.2025, 18:30 Uhr TSV 1968 Taufkirchen Taufkirchen SV Surberg SV Surberg 18:30 PUSH

In der B- und A-Klassenrelegation im Kreis Inn/Salzach spielten sechs Teams um jeweils ein Ticket in der B- beziehungsweise A-Klasse. In der 3. Runde der Relegation fällt nun die Entscheidung. Am 11. Juni trifft in der Relegation zur A-Klasse der TSV 1968 Taufkirchen auf den SV Surberg in Pulling. Zeitgleich spielt der FC Dardania Bad Aibling gegen die F Town Kickers in Prutting.

14. Juni, Finale der Bezirksliga-Relegation: Zwei Teams bleiben Kreisligisten

Am 14. Juni fallen in Ohlstadt und Palzing die Entscheidungen im Kreisliga-Aufstiegsrennen. (Erklärung s.o.). Um 15 Uhr empfängt der SV Ohlstadt die SG Tüßling - Teising zum Rückspiel. Zeitgleich gastiert 1906 Haidhausen beim SV Ampertal Palzing.

Sa., 14.06.2025, 15:00 Uhr SV Ampertal Palzing Amp Palzing SpVgg 1906 Haidhausen Haidhausen 15:00 PUSH