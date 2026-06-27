Acht Eigengewächse rücken auf - SpVgg 09 von Jens Erler · Heute, 19:36 Uhr · 0 Leser

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Die SpVgg 09 Buggingen-Seefelden freut sich, zur kommenden Saison acht Spieler aus der eigenen A-Jugend in den Aktivenbereich zu übernehmen. Für den Verein ist dieser Schritt ein schönes Zeichen dafür, dass sich die kontinuierliche Jugendarbeit der vergangenen Jahre auszahlt. Die Förderung des eigenen Nachwuchses gehört seit vielen Jahren zur Vereinsphilosophie der SpVgg 09. Besonders erfreulich ist dabei, dass der Verein seine Jugendmannschaften eigenständig stellen kann und jungen Spielern somit die Möglichkeit bietet, ihre gesamte fußballerische Entwicklung im vertrauten Umfeld zu durchlaufen. Der Übergang in den Herrenbereich stellt dabei einen wichtigen Schritt dar.

Die Grundlage für diesen Schritt legte die A-Jugend mit einer starken Saison, die am Ende mit der Meisterschaft gekrönt werden konnte. Zu diesem Erfolg gratuliert die gesamte SpVgg-Familie nochmals herzlich den Spielern sowie dem Trainerteam um Philipp Kercher. Der Wechsel in den Aktivenbereich ist für viele der Jungs kein völliges Neuland. Durch den engen Austausch zwischen Jugend- und Herrenmannschaften konnten einige von ihnen bereits schon mehrere Erfahrungen im Aktivenbereich sammeln. Dadurch fällt die Integration in die Mannschaften der Aktiven deutlich leichter.