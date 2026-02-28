Acht Dinger zum Jahresauftakt

– Foto: SV DJK Tinnen

Tabellenführer SV DJK Tinnen startet mit einem 8:1 gegen Groß Hesepe II ins neue Jahr - mit kurzer Schrecksekunde, aber maximaler Konsequenz. Im Liveticker: Jonas Möhlenkamp.

15 Sekunden waren gespielt, da prüfte Tobias Möhlenkamp bereits den Gästekeeper. Zwei Minuten später war klar: Das hier wird kein vorsichtiges Abtasten. Hannes Janzen schickte Lukas Diek auf die Reise - 1:0 (3.). Drei Minuten danach steckte Tobias Möhlenkamp durch auf Janzen, leicht abgefälscht, 2:0 (6.).

Doch Groß Hesepe II erinnerte den Spitzenreiter daran, dass auch Tabellenführer Ecken verteidigen müssen. Florian Pirsig traf nach einer „dummen Ecke“ zum 2:1 (9.). Kurz wurde es hektisch, kurz schien das Spiel zu kippen. Tat es aber nicht.

Denn Tinnen übernahm die Kontrolle. Lukas Diek bediente Janzen - 3:1 (24.). Janzen revanchierte sich mit einem Steckpass auf Diek - 4:1 (33.). Zur Pause war die Richtung eindeutig.

Janzen überall, Hesepe nirgends

Nach dem Seitenwechsel versuchte sich Janzen erst noch am indirekten Freistoß aus elf Metern (48.) und schoss wenig später knapp drüber (58.). Dann wurde es endgültig deutlich.

Lennart Jänen legte mit der Hacke auf Malte Connemann ab, der wurde gelegt - Elfmeter. Janzen verwandelte mittig zum 5:1 (60.). Drei Minuten später: Connemann scharf vors Tor, Diek schiebt ein - 6:1 (63.).

Beim 7:1 legte Jänen auf, Janzen traf stramm ins Eck - Viererpack (72.). Und weil es so schön war, spielte Janzen auch noch den Assist beim 8:1: Connemann traf durch die Beine des Keepers (77.).

Vier Tore, drei Vorlagen - „brutal“, wie es im Ticker heißt.

Am Ende notierte Liveticker-Schreiber Jonas Möhlenkamp nüchtern: „Hochverdienter Sieg von Tinnen, kurze Schwächephase nach dem Gegentor, aber insgesamt souverän.“

Manchmal sagt ein Tabellenführer eben am liebsten mit acht Toren Guten Tag.