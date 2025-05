– Foto: Imago Images

Acht Abschiede beim Drittligisten VfB Stuttgart II Für Lukas Laupheimer, Leon Reichardt, Leonhard Münst, Jannik Hofmann, Frederik Schumann, Luca Mack, Finn Böhmker und Elton Krasniqi endet die Zeit beim VfB.

Nach dem 38. und somit letzten Spieltag in der 3. Liga wurden beim VfB Stuttgart II beim internen Saisonabschluss acht Spieler, deren Verträge zum 30. Juni auslaufen, offiziell verabschiedet.

Neun Jahre lang lief Lukas Laupheimer für den VfB auf. Der Mittelfeldspieler kam als 13-Jähriger an die Mercedesstraße und durchlief alle Nachwuchsteams bis zur U21. Die U19 führte er als Kapitän im Mai 2022 zum Gewinn des DFB-Pokals der Junioren. Insgesamt lief der 22-Jährige 74 Mal in der Regionalliga Südwest auf und kam in dieser Saison zu neun Einsätzen in der 3. Liga. Mit Leon Reichardt verlässt ein weiterer DFB-Pokalsieger von 2022 den VfB. Nach sieben Jahren wird der Vertrag des Innenverteidigers nicht mehr verlängert. In der aktuellen Saison kam der 20-Jährige zu 20 Einsätzen in der 3. Liga, zudem lief der gebürtige Böblinger 37 Mal in der Regionalliga Südwest für den VfB auf.

Mit sieben Toren und drei Assists hatte Leonhard Münst maßgeblichen Anteil an der Meisterschaft in der Regionalliga Südwest in der vergangenen Saison. In dieser Spielzeit kam der Offensivallrounder zu 25 Einsätzen, in denen ihm drei Tore und zwei Assists gelangen. Im Sommer 2013 trug der Rechtsfuß erstmals das VfB-Trikot, in den Spielzeiten 2021/2022 und 2022/2023 war Leo an den Schweizer Erstligisten FC St. Gallen ausgeliehen. Für den DFB-Pokalsieger von 2019 endet jetzt seine Zeit in Bad Cannstatt. Ein Wiedersehen gibt es nächste Saison, denn Leo Münst läuft künftig für den Drittligisten Viktoria Köln auf. Nach nur einer Saison geht für Frederik Schumann seine zweite Zeit im VfB-Trikot zu Ende. Der Linksverteidiger kam zu 15 Spielen in der 3. Liga, wobei ihm gegen den FC Ingolstadt ein Treffer gelang. Bereits von 2014 bis 2021 war der Linksverteidiger für den VfB am Ball.