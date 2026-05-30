Acht A-Jugendspieler schaffen den Sprung in den Herrenbereich

hintere Reihe v.l.n.r.: Nick Raufer, Luka Culo, Boran Topyürek, Gentjon Sadiku - vordere Reihe v.l.n.r.: Drissa Samake, Sekouba Mara, Ali Bezginer - es fehlt: Simon Friedrich

Besonders erfreulich: Mit Nick Raufer, Boran Topyürek, Ali Bezginer, Gentjon Sadiku und Simon Friedrich schaffen gleich fünf Spieler den Sprung nach oben, die bereits seit den Bambinis das Trikot des TSV Alemannia Zähringen tragen. Sie stehen beispielhaft für die erfolgreiche Nachwuchsarbeit des Vereins und die Durchlässigkeit zwischen Jugend- und Herrenbereich.

Der TSV Alemannia Zähringen setzt auch zur Saison 2026/27 konsequent auf den eigenen Nachwuchs. Gleich acht Spieler aus der A-Jugend werden künftig Teil des Herrenbereichs sein und auf die Herrenmannschaften des Vereins verteilt werden.

Mit Drissa Samake stößt ein talentierter Offensivspieler aus der A2 zum Herrenbereich. Der Stürmer sammelte in zehn Spielen bereits 13 Torbeteiligungen und konnte sich sogar schon bei den Herren zeigen. In zwei Einsätzen für die dritte Mannschaft erzielte er direkt seinen ersten Treffer.

Angeführt wird die Gruppe von A-Jugend-Kapitän Nick Raufer. Der Innenverteidiger absolvierte in der vergangenen Saison 22 Spiele und erzielte dabei einen Treffer. Neben seinen sportlichen Qualitäten bringt er bereits Verantwortung und Führungsstärke mit.

Ebenfalls den Sprung nach oben schafft Innenverteidiger Luka Culo. Der Bruder von Herrenspieler Lovro Culo überzeugt durch seine robuste Spielweise und seine Präsenz in den Defensivduellen.

Im zentralen Mittelfeld erhalten mit Sekouba Mara, Boran Topyürek und Ali Bezginer gleich drei Spieler die Chance, sich im Herrenbereich weiterzuentwickeln. Mara ist seit einem Jahr im Verein und überzeugt durch seine Agilität und Laufstärke. Topyürek sammelte in 30 Spielen starke 16 Torbeteiligungen und bringt neben seiner Robustheit auch Offensivqualitäten mit. Bezginer absolvierte 24 Spiele und gilt als technisch starker und spielintelligenter Mittelfeldspieler.

Auf den Außenbahnen soll Gentjon Sadiku für Akzente sorgen. Der Flügelspieler kommt auf 31 Einsätze und zwölf Torbeteiligungen und bringt Tempo sowie Torgefahr mit.

Komplettiert wird die Gruppe durch Außenverteidiger Simon Friedrich, dessen Schnelligkeit und Dynamik wichtige Eigenschaften für den modernen Herrenfußball mitbringen.

Der TSV Alemannia Zähringen freut sich sehr darüber, erneut zahlreiche Talente aus der eigenen Jugend in den Herrenbereich integrieren zu können.

„Die Entwicklung dieser Spieler zeigt, wie wichtig unsere Jugendarbeit für den Verein ist. Wir möchten die Jungs behutsam an den Herrenbereich heranführen und sie in ihrer sportlichen sowie persönlichen Entwicklung begleiten. Dass wir gleich acht Spieler aus der eigenen Jugend übernehmen können, macht uns sehr stolz.“

Mit den acht Aufrückern setzt der TSV Alemannia Zähringen auch künftig auf Kontinuität, Identifikation und die Förderung eigener Talente