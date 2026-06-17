Acht A Jugendspieler rücken in die Aktiven auf

Die Spielvereinigung Bollschweil-Sölden freut sich, in der kommenden Saison acht A-Jugendspieler in den Reihen der Aktiven begrüßen zu dürfen!
Mit Samuel Schwind, Leon Dischinger, Niclas Martin, Benjamin Ruh, Lenny Weiser, Florian Ledwon, Michael Sonner und Luca-Emilio Schwab rücken acht Spieler in den Aktivenbereich auf.
Zudem wechselt David Hasenauer vom VFR Hausen zu der SpVgg Bollschweil-Sölden.
Wir freuen uns sehr, dass sich die Jungs für den gemeinsamen Weg bei der Spielvereinigung Bollschweil-Sölden entschieden haben und wünschen ihnen einen erfolgreichen Start bei den Aktiven.