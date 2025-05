Achim siegt im Spitzenspiel, Uphusen II Richtung Klassenerhalt

Zwei Teams aus dem Tabellenmittelfeld trafen in Thedinghausen aufeinander. Nachdem es mit einem 0:0 in die Kabine ging, konnten die Gäste direkt nach der Pause zuschlagen durch Andre Oestmann. In der absoluten Schlussphase drehten dann Pavlo Maryhoda und Maxim Schaf die Partie mit einem Doppelschlag, sodass Thedinghausen nur noch drei Punkte hinter Brunsbrock liegt.