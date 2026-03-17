 2026-03-13T07:45:35.464Z

Ligabericht

Achim patzt, Dauelsen punktet in Dörverden, Uphusen siegt weiter

Lohberg nur Remis

von NK · Heute, 13:32 Uhr · 0 Leser
– Foto: Ole Dobberstein

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Kreisliga Verden
Etelsen II
TB Uphusen II
FSV Langwedel-Völkersen
Dörverden

Tabellenführer Dörverden musste im Topspiel Punkte abgeben, während Lohberg ebenfalls nicht voll punkten konnte. Für Aufsteiger Union Verden setzte es erneut eine deutliche Niederlage. Wir schauen auf den Spieltag in der Übersicht..

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr
TSV Lohberg
TSV LohbergLohberg
TSV Brunsbrock
TSV BrunsbrockBrunsbrock
1
1
Abpfiff

Lohberg kam gegen Brunsbrock nicht über ein 1:1 hinaus. Max Brümmer brachte die Gastgeber vor der Pause in Führung, doch Juri Hestermann glich kurz nach dem Seitenwechsel aus. Lohberg verpasst damit wichtige Punkte im oberen Tabellendrittel, schiebt sich aber dennoch auf Rang zwei und hat zwei Spiele noch nachzuholen.

So., 15.03.2026, 15:30 Uhr
1. FC Rot-Weiß Achim
1. FC Rot-Weiß AchimRW Achim
FSV Langwedel-Völkersen
FSV Langwedel-VölkersenFSV Langwedel-Völkersen
1
4
Abpfiff

Langwedel-Völkersen setzte sich deutlich mit 4:1 in Achim durch. Die Gäste zeigten sich effizient vor dem Tor und nutzten ihre Chancen konsequent. Achim musste damit einen Rückschlag im Kampf um die oberen Plätze hinnehmen und verpasste den Sprung auf Platz zwei.

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr
FC Union Verden
FC Union VerdenUnion Verden
TB Uphusen
TB UphusenTB Uphusen II
0
5
Abpfiff

Uphusen II feierte einen klaren 5:0-Auswärtssieg bei Schlusslicht Union Verden. Bereits zur Pause lagen die Gäste komfortabel in Führung und bauten diese im zweiten Durchgang weiter aus. Union bleibt damit weiterhin punktlos am Tabellenende. Uphusen II gewann zum dritten Mal in Serie und schob sich weiter Richtung Tabellenmittelfeld.

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr
TSV Uesen
TSV UesenTSV Uesen
TSV Thedinghausen
TSV ThedinghausenThedingh.
2
2
Abpfiff

Uesen kämpfte sich nach einem 0:2-Rückstand noch zu einem 2:2. Thedinghausen führte zur Pause durch Bormann und Gudegast. Im zweiten Durchgang verkürzte Steinberg, ehe Jonas in der Schlussminute den Ausgleich erzielte. Uesen sammelt damit einen wichtigen Punkt im Tabellenkeller. Uesen sprang damit über den Strich.

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr
TSV Dörverden
TSV DörverdenDörverden
TSV Dauelsen
TSV DauelsenTSV Dauelsen
3
3
Abpfiff

Dörverden ließ beim 3:3 gegen Dauelsen Punkte liegen. Die Gastgeber gingen mehrfach in Führung, konnten diese jedoch nicht verteidigen. Besonders bitter: Der Ausgleich für Dauelsen fiel nur zwei Minuten nach der erneuten Führung kurz vor Schluss. Dörverden bleibt natürlich dennoch Tabellenführer und auf Kurs Titel.