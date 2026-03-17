Achim patzt, Dauelsen punktet in Dörverden, Uphusen siegt weiter

– Foto: Ole Dobberstein

Tabellenführer Dörverden musste im Topspiel Punkte abgeben, während Lohberg ebenfalls nicht voll punkten konnte. Für Aufsteiger Union Verden setzte es erneut eine deutliche Niederlage. Wir schauen auf den Spieltag in der Übersicht..

Lohberg kam gegen Brunsbrock nicht über ein 1:1 hinaus. Max Brümmer brachte die Gastgeber vor der Pause in Führung, doch Juri Hestermann glich kurz nach dem Seitenwechsel aus. Lohberg verpasst damit wichtige Punkte im oberen Tabellendrittel, schiebt sich aber dennoch auf Rang zwei und hat zwei Spiele noch nachzuholen.

Langwedel-Völkersen setzte sich deutlich mit 4:1 in Achim durch. Die Gäste zeigten sich effizient vor dem Tor und nutzten ihre Chancen konsequent. Achim musste damit einen Rückschlag im Kampf um die oberen Plätze hinnehmen und verpasste den Sprung auf Platz zwei.

Uphusen II feierte einen klaren 5:0-Auswärtssieg bei Schlusslicht Union Verden. Bereits zur Pause lagen die Gäste komfortabel in Führung und bauten diese im zweiten Durchgang weiter aus. Union bleibt damit weiterhin punktlos am Tabellenende. Uphusen II gewann zum dritten Mal in Serie und schob sich weiter Richtung Tabellenmittelfeld.

Uesen kämpfte sich nach einem 0:2-Rückstand noch zu einem 2:2. Thedinghausen führte zur Pause durch Bormann und Gudegast. Im zweiten Durchgang verkürzte Steinberg, ehe Jonas in der Schlussminute den Ausgleich erzielte. Uesen sammelt damit einen wichtigen Punkt im Tabellenkeller. Uesen sprang damit über den Strich.