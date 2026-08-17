Acheampong, Rochow und Ceesay glänzen zum Landesliga-Start Landesliga Hamburg: Benjamin Acheampong trifft dreifach für FC Türkiye Wilhelmsburg, Niklas Joshua Rochow wird zum Joker des USC Paloma II und Ismaila Ceesay glänzt beim Meiendorfer SV. von red · Heute, 21:59 Uhr · 0 Leser

Nick Turtun (l.) und Maxi Dittrich lieferten auch ab. – Foto: Maurice Herzog

Zum Start der Landesliga Hamburg haben sich gleich mehrere Spieler in den Vordergrund geschoben: Benjamin Acheampong führte den FC Türkiye Wilhelmsburg mit einem Hattrick zum Kantersieg, Niklas Joshua Rochow entschied die Partie des USC Paloma II als Joker und Ismaila Ceesay traf doppelt beim Traumstart des Meiendorfer SV.

Werde FuPa-Fotograf und teile deine Schnappschüsse mit der Hamburg-Community! >>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp Der Ball rollt wieder in der Landesliga Hamburg. Schon am 1. Spieltag der Staffeln Hammonia und Hansa gab es einige individuelle Leistungen, die aus den zahlreichen Auftaktpartien herausstachen. Neben einem Dreierpack fanden sich mehrere Doppelpacker - darunter ein Joker, der seinem Team erst in der Schlussphase endgültig den Weg zum Sieg ebnete. Niklas Joshua Rochow (USC Paloma II) - Joker mit Doppelpack In der Hammonia lieferte Niklas Joshua Rochow vom USC Paloma II eine der schönsten Geschichten des Wochenendes. Gegen Eintracht Lokstedt saß der Angreifer zunächst auf der Bank und sah, wie seine Mannschaft bereits nach fünf Minuten durch Omar Boutrif in Rückstand geriet. Edvin Isic glich schnell per Foulelfmeter aus, Johann Frithjof Boehden drehte die Begegnung nach einer Stunde.

Rochows Auftritt begann erst in der 69. Minute. Dennoch reichte die verbleibende Zeit, um der Partie seinen Stempel aufzudrücken. In der 87. Minute traf er zum 3:1, drei Minuten später legte er zum 4:1-Endstand nach. Zwei Tore binnen weniger Minuten nach einer Einwechslung - mehr Wirkung kann ein Joker kaum entfalten. Benjamin Acheampong (FC Türkiye) - Dreierpack beim 7:0 Den statistisch auffälligsten Auftritt des 1. Spieltags lieferte Benjamin Acheampong vom FC Türkiye Wilhelmsburg. Beim 7:0 bei Dersimspor Hamburg benötigte er gerade einmal eine Minute für seinen ersten Saisontreffer.