Acheampong, Rochow und Ceesay glänzen zum Landesliga-Start

Zum Start der Landesliga Hamburg haben sich gleich mehrere Spieler in den Vordergrund geschoben: Benjamin Acheampong führte den FC Türkiye Wilhelmsburg mit einem Hattrick zum Kantersieg, Niklas Joshua Rochow entschied die Partie des USC Paloma II als Joker und Ismaila Ceesay traf doppelt beim Traumstart des Meiendorfer SV.
Der Ball rollt wieder in der Landesliga Hamburg. Schon am 1. Spieltag der Staffeln Hammonia und Hansa gab es einige individuelle Leistungen, die aus den zahlreichen Auftaktpartien herausstachen. Neben einem Dreierpack fanden sich mehrere Doppelpacker - darunter ein Joker, der seinem Team erst in der Schlussphase endgültig den Weg zum Sieg ebnete.
In der Hammonia lieferte Niklas Joshua Rochow vom USC Paloma II eine der schönsten Geschichten des Wochenendes. Gegen Eintracht Lokstedt saß der Angreifer zunächst auf der Bank und sah, wie seine Mannschaft bereits nach fünf Minuten durch Omar Boutrif in Rückstand geriet. Edvin Isic glich schnell per Foulelfmeter aus, Johann Frithjof Boehden drehte die Begegnung nach einer Stunde.
Rochows Auftritt begann erst in der 69. Minute. Dennoch reichte die verbleibende Zeit, um der Partie seinen Stempel aufzudrücken. In der 87. Minute traf er zum 3:1, drei Minuten später legte er zum 4:1-Endstand nach. Zwei Tore binnen weniger Minuten nach einer Einwechslung - mehr Wirkung kann ein Joker kaum entfalten.
Den statistisch auffälligsten Auftritt des 1. Spieltags lieferte Benjamin Acheampong vom FC Türkiye Wilhelmsburg. Beim 7:0 bei Dersimspor Hamburg benötigte er gerade einmal eine Minute für seinen ersten Saisontreffer.
In der 13. Minute erhöhte Acheampong bereits auf 2:0 und hatte damit früh für klare Verhältnisse gesorgt. Kurz nach dem Seitenwechsel machte er seinen Hattrick perfekt. Erst anschließend beteiligten sich Beraat Sarikaya, Niklas Golke, Mert Kuyucu und Sorato Izumi an der Torflut. Acheampong hatte die Begegnung zu diesem Zeitpunkt längst entscheidend geprägt.
Was für ein Einstand des Meiendorfer SV: Der Aufsteiger schlug den Rahlstedter SC vor 250 Zuschauern mit 5:0. Mittendrin war Ismaila Ceesay, der zwei der fünf Treffer erzielte.
Nachdem Justin Pinkawa die Gastgeber in Führung gebracht hatte, erhöhte Ceesay in der 38. Minute auf 2:0. Kurz nach der Pause legte Jordi Bremer nach, bevor Ceesay mit seinem zweiten Treffer das 4:0 markierte. Sebastian Andre Wien setzte später den Schlusspunkt. Gerade für einen Aufsteiger war dieser Auftakt ein Statement - und Ceesay war einer der entscheidenden Akteure.
Der VfL Lohbrügge startete mit einem 4:1-Auswärtssieg beim SC Wentorf in die Saison. Entscheidenden Anteil daran hatte Nick Dennis Turtun, der die Begegnung innerhalb von nur drei Minuten praktisch vorentschied.
Ali Malekzadah hatte Lohbrügge schon nach fünf Minuten in Führung gebracht. Danach blieb die Partie lange offen, bis Turtun kurz vor der Pause zuschlug. In der 39. Minute erzielte er das 2:0, in der 42. Minute folgte direkt das 3:0. Wentorfs später Anschlusstreffer konnte am klaren Ausgang nichts mehr ändern.
Auch Maximilian Thilo Dittrich vom FC Voran Ohe verdiente sich einen Platz unter den auffälligsten Spielern. Beim Hamm United FC lagen die Gäste zunächst zurück, nachdem Steve Owusu in der 15. Minute das 1:0 erzielt hatte.
Dittrich antwortete in der 29. Minute mit dem Ausgleich und leitete damit die Wende ein. Jeffrey Ekue Mensah brachte Ohe nur drei Minuten später erstmals in Führung, anschließend bauten Bless Martin Kumih Dapaah und Mustafa Erdinc Asar den Vorsprung aus. Nachdem Hamm United noch einmal verkürzt hatte, verwandelte Dittrich in der 88. Minute einen Foulelfmeter zum 5:2 und machte seinen Doppelpack perfekt.
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