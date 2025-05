Achberg steht als zweiter sportlicher Absteiger fest

Zum Vatertags-Frühshopping-Spiel empfängt der SV Bergatreute in der Bezirksliga Bodensee den SV Achberg. Ein wahrer Kracher in Sachen Klassenerhalt.

Pünktlich um 11:00 Uhr morgens beginnt der Unparteiische Michael Guter die Partie. Die direkt mit zwei Großchancen für den SV Bergatreute beginnt. Die ersten Minuten gehören eindeutig den Hausherren. Nach gut 10 Minuten ist auch der SV Achberg so langsam in Bergatreute angekommen. Es kommt zu vermehrten Torchancen. In der 15. Spielminute das 1:0 durch den Achberger Fabian Otto Jörg(5), der im Strafraum bedient wird und ruhig einschieben kann. Mit dem Tor ist der SV Achberg wohl angekommen in der Waldgasse. Bergatreute nun unter Druck. Dieser hält allerdings nicht lang an und Bergatreute kann sich befreien. Es ist ein höchst interessantes Fußballspiel mit viel Kampf und Leidenschaft. Chancen auf beiden Seiten.