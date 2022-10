Achatz: »Werden unsere Herangehensweise ändern« Bezirksliga-Schlusslicht Türk Gücü Straubing will heute Abend im Nachholmatch beim TSV Grafenau mit einer anderen taktischen Ausrichtung zum Erfolg kommen

Mit einem historischen 10:1-Erfolg gegen den FC Salzweg schoss sich der TSV Grafenau den Frust der letzten Wochen regelrecht von der Fußball-Seele. "Wir wollen an die gute Leistung vom Salzweg-Spiel anknüpfen und den Anschluss zum Tabellenmittelfeld herstellen. In unserer Situation müssen Heimspiele gegen direkte Mitkonkurrenten gewonnen werden. Dementsprechend gilt es aufzutreten. Auf unserem Trainingsplatz sind wir in Pflichtspielen noch ungeschlagen und das soll auch so bleiben", gibt Grafenaus Sportlicher Leiter Franz Seitz vor. Mit Routinier Leo Molleker, Benjamin Klose, Sebastian Garhammer und Kevin Kesten muss der Vizemeister von 2021 allerdings auf vier Kräfte verzichten.