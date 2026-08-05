„Ach du Scheiße, da spielen wir?“ – das sagt Elias Nerlich zum KFC

Am Samstagnachmittag fand das erste Spiel überhaupt des Landesligisten Delay Sports Berlin in Nordrhein-Westfalen statt. Der junge Verein aus der Hauptstadt, der sich vor allem bei Kindern und Jugendlichen großer Beliebtheit erfreut, war beim Oberligisten KFC Uerdingen in der Krefelder Grotenburg zu Gast. Am Ende schrammte der KFC knapp an einer Blamage vorbei – 1:1 hieß das Endergebnis.
Im Vorfeld hatte sich Streamer Elias Nerlich, Mit-Gründer sowie Vorsitzender des Berliner Klubs, das eine oder andere Mal in seinen Streams über den KFC Uerdingen geäußert. So zeigte er sich überrascht, als er offenbar erstmals ein Foto der Grotenburg sah. Er habe zwar gewusst, dass der Verein eine Bundesliga-Historie habe, aber nicht, dass der KFC noch immer im großen Stadion seine Partien austrägt. „Ach du Scheiße, da spielen wir?“, sagte er mit sichtbarem Erstauen an seine Community gerichtet während des Streams.
Und so waren am Samstag mehrere Tausend Fans nach Krefeld in die Grotenburg gekommen – in erster Linie, um Elias Nerlich, Sidney Friede und Co. aus nächster Nähe zu sehen. Nerlich, extra aus dem spanischen Marbella eingeflogen, zeigte sich seinen Fans auch. Viele Jugendliche standen unten am Zaun, um ein mehr oder weniger verwackeltes Selfie mit dem Streamer und Content-Creator zu ergattern. Er vor dem Gitter, die Fans dahinter. Wenn die Jugendlichen allerdings Pech hatten, war einer der Security-Mitarbeiter, die Nerlich auf Schritt und Tritt verfolgten, ebenfalls im Bild. Denn während der gesamtem Veranstaltung wurde penibel darauf geachtet, dass niemand Unbefugtes an Nerlich herankommt. Während des Spiels, das der Content-Creator vom Spielfeldrand aus verfolgte, standen die Personenschützer links und rechts neben der Bank und sogar hinter dem Zaun bei den Zuschauern. Fannähe sieht anders aus.
Der KFC selbst tat unterdessen alles dafür, dass sich Nerlich und die Berliner in der Grotenburg wohlfühlen. So bekam er ein eigens für ihn beflocktes Trikot überreicht. Im Anschluss an das Spiel stand Nerlich dann noch für zahlreiche Fotos und Autogramme bereit. Er sei sehr positiv vom KFC angetan, sagte Nerlich im Interview. Die Mannschaft sei nett empfangen worden und die Stimmung im Stadion sei großartig gewesen. Zum positiven Gesamteindruck dürfte letztlich auch das sportliche Resultat beigetragen haben.