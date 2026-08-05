„Ach du Scheiße, da spielen wir?“ – das sagt Elias Nerlich zum KFC

Und so waren am Samstag mehrere Tausend Fans nach Krefeld in die Grotenburg gekommen – in erster Linie, um Elias Nerlich, Sidney Friede und Co. aus nächster Nähe zu sehen. Nerlich, extra aus dem spanischen Marbella eingeflogen, zeigte sich seinen Fans auch. Viele Jugendliche standen unten am Zaun, um ein mehr oder weniger verwackeltes Selfie mit dem Streamer und Content-Creator zu ergattern. Er vor dem Gitter, die Fans dahinter. Wenn die Jugendlichen allerdings Pech hatten, war einer der Security-Mitarbeiter, die Nerlich auf Schritt und Tritt verfolgten, ebenfalls im Bild. Denn während der gesamtem Veranstaltung wurde penibel darauf geachtet, dass niemand Unbefugtes an Nerlich herankommt. Während des Spiels, das der Content-Creator vom Spielfeldrand aus verfolgte, standen die Personenschützer links und rechts neben der Bank und sogar hinter dem Zaun bei den Zuschauern. Fannähe sieht anders aus.