Ach, du heiliger Löwe! Ismaik und Köllner wollen nach Treffen zum Papst

München – So wie es scheint, will man nichts unversucht lassen, denn Investor Hasan Ismaik und Cheftrainer Michael Köllner werden, so hat es der Jordanier in seiner traditionellen Weihnachtsbotschaft an die 1860-Anhänger angekündigt, Papst Franziskus demnächst einen Besuch abstatten.