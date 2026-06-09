Acar triumphiert vor Serter – 22 Tore in der vergangenen Spielzeit

Ramona Acar (mitte) war in dieser Saison das Maß aller Dinge. Alina Serter (links) und Leonie Büssenschütter (rechts) lauern dahinter. – Foto: Ludwig/FCP/Becker

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützinnen der Bezirksliga 02 in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Glückwunsch an Ramona Acar zu den 15 Kästen Erdinger! Mit einer beachtlichen Effizienz von insgesamt 22 geschossenen Toren konnte ihr in dieser Saison niemand das Wasser reichen. Für den FC Gerolfing war die Top-Knipserin stets eine wichtige Konstante. Ob es auch in der nächsten Saison so sein wird? Wir werden sehen, aber erst einmal Glückwunsch und Prost!

Und auch Alina Serter vom FC Puchheim zählte in dieser Spielzeit zu den besten Spielerinnen der Bezirksliga 2. Insgesamt traf sie 20-mal ins gegnerische Tor. Ganz knapp verfehlt sie damit den Platz an der Sonne.