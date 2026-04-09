Acar thront über allen - Büssenschütt und Krumme sind gleichauf

Acar (Mi.) weiterhin an der Spitze gefolgt von Serter (li.) und Büssenschütt (re.) – Foto: FuPa

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützinnen der Bezirksliga 02 in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Ramona Acar dominiert weiterhin die Bezirksliga 02 und steht im Kampf um die 15 Kästen ERDINGER an der Spitze. Für den FC Gerolfing ist die 35-Jährige weiterhin ein Torgarant und bescherte ihrer Mannschaft drei Tore im letzten Monat. Unter anderem erzielte sie einen Doppelpack beim 6:1-Erfolg gegen den TSV Gilching Argelsried II und hat nun 16 Tore auf dem Konto.

Auch Aline Serter verteidigt ihren Platz im Rennen um die 5 Kästen ERDINGER. 13 Treffer erzielte die Stürmerin für den SG FC Puchheim/ 1. SC Gröbenzell. Damit darf auch Serter weiterhin auf den Titel hoffen.