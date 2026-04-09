Acar thront über allen - Büssenschütt und Krumme sind gleichauf

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützinnen der Bezirksliga 02 in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?
Ramona Acar dominiert weiterhin die Bezirksliga 02 und steht im Kampf um die 15 Kästen ERDINGER an der Spitze. Für den FC Gerolfing ist die 35-Jährige weiterhin ein Torgarant und bescherte ihrer Mannschaft drei Tore im letzten Monat. Unter anderem erzielte sie einen Doppelpack beim 6:1-Erfolg gegen den TSV Gilching Argelsried II und hat nun 16 Tore auf dem Konto.
Auch Aline Serter verteidigt ihren Platz im Rennen um die 5 Kästen ERDINGER. 13 Treffer erzielte die Stürmerin für den SG FC Puchheim/ 1. SC Gröbenzell. Damit darf auch Serter weiterhin auf den Titel hoffen.
Den dritten Platz teilen sich Leonie Büssenschütt vom SV 1880 München und Joline Krumme von der SG FC Puchheim/1. SC Gröbenzell. Beide trafen 10 Mal den gegnerischen Kasten. Büssenschütt springt durch ihren Doppelpack beim 6:2-Sieg über den MTV Dießen vom fünften Platz auf das Podium und darf ebenso im Rennen mitmischen.
1. Ramona Acar, FC Gerolfing: 16 Tore
2. Aline Serter, SG FC Puchheim/1. SC Gröbenzell: 13 Tore
3. Leonie Büssenschütt, SV 1880 München: 10 Tore
3. Joline Krumme, SG FC Puchheim/1. SC Gröbenzell: 10 Tore
5. Nicole Connert, SV 1880 München: 9 Tore
5. Lucia Quiatkowsky, ESV München-Freimann: 9 Tore
5. Lara Streitfeldt, FC Gerolfing: 7 Tore
8. Corinna Rduch, SV Untermenzing, 8 Tore
8. Viktoria Winter, SV Untermenzing: 8 Tore
10. Lina Hasch, SC Huglfing, 7 Tore
und drei weitere Spielerinnen mit 7 Toren.
Info: Für die Auszeichnung gilt die Torschützenliste des BFV.
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