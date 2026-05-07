Acar auf bestem Wege – Serter in Lauerstellung

Ramona Acar (m.) führt die Torjägerinnenlist an, vor Alina Serter (l.) und Leonie Büssenschütt (r.) – Foto: FuPa

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützinnen der Bezirksliga 02 in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Ramona Acar legt vor: Die Stürmerin des FC Gerolfing erzielte im vergangenen Monat fünf Bude und befindet sich damit auf der Pole Position im Kampf um die Torjägerinnenkrone und die 15 Kästen ERDINGER.

Doch auch Alina Serter darf sich noch berechtigte Hoffnungen machen. Die Goalgetterin der SG FC Puchheim/1. SC Gröbenzell hat 17 Tore auf dem Konto und traf im Monat April nur einmal weniger als Acar.