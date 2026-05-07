Acar auf bestem Wege – Serter in Lauerstellung

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützinnen der Bezirksliga 02 in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?
Ramona Acar legt vor: Die Stürmerin des FC Gerolfing erzielte im vergangenen Monat fünf Bude und befindet sich damit auf der Pole Position im Kampf um die Torjägerinnenkrone und die 15 Kästen ERDINGER.
Doch auch Alina Serter darf sich noch berechtigte Hoffnungen machen. Die Goalgetterin der SG FC Puchheim/1. SC Gröbenzell hat 17 Tore auf dem Konto und traf im Monat April nur einmal weniger als Acar.
Leonie Büssenschütt und Nicole Connert gelten als brandgefährliches Duo beim SV 1880 München – für die Kästen Bier sind die zwölf Tore jeweils jedoch zu wenig.
1. Ramona Acar, FC Gerolfing: 21 Tore
2. Alina Serter, SG FC Puchheim/1. SC Gröbenzell: 17 Tore
3. Leonie Büssenschütt, SV 1880 München: 12 Tore
3. Nicole Connert, SV 1880 München: 12 Tore
5. Joline Krumme, SG FC Puchheim/1. SC Gröbenzell: 10 Tore
5. Lucia Quiatkowsky, ESV München-Freimann: 10 Tore
7. Lina Hasch, SC Huglfing, 9 Tore
7. Corinna Rduch, SV Untermenzing, 9 Tore
7. Lisa Semmler, FC Gerolfing, 9 Tore
7. Lara Streitfeldt, FC Gerolfing: 9 Tore
und eine weitere Spielerinn mit 9 Toren.
Info: Für die Auszeichnung gilt die Torschützenliste des BFV.
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