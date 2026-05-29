AC Monza zittert sich gegen Catanzaro zurück in die Serie A Monza – Riesiger Jubel im Stadio Brianteo (U-Power Stadium), auch wenn der Abend ein echtes Nervenspiel war: Der AC Monza hat die direkte Rückkehr in das italienische Oberhaus perfekt gemacht. Im dramatischen Rückspiel des Serie-B-Playoff-Finals reichte den Lombarden trotz einer 0:2-Heimniederlage gegen den US Catanzaro der Aufstieg in die Serie A. von Gerd Jung · Heute, 22:21 Uhr · 0 Leser

Symbolbild: Drama, Tränen, Ekstase: Monza verliert gegen Catanzaro – und steigt trotzdem auf – Foto: Matthias Linder

Nachdem Monza das Hinspiel in Kalabrien vor wenigen Tagen mit 2:0 für sich entschieden hatte, stand es im Gesamtergebnis nach 180 Minuten 2:2. Da es in den Playoffs der Serie B bei Torgleichheit keine Verlängerung gibt, entschied die Platzierung aus der regulären Saison – und hier rettete Monza der starke dritte Platz, während Catanzaro die Spielzeit als Fünfter beendet hatte.

Kalabresen schnuppern an der Sensation Die Mannschaft von Catanzaro-Trainer Alberto Aquilani reiste mit einer schweren Hypothek an, zeigte jedoch von Beginn an unbändigen Willen, das Wunder zu schaffen. Nach einer mutigen Anfangsphase belohnten sich die Gäste kurz vor der Pause: In der 39. Minute stieg Fellipe Jack nach einem Freistich am höchsten und köpfte zur verdienten 1:0-Führung für Catanzaro ein. In der zweiten Halbzeit entwickelte sich ein wahrer Pokal-Krimi. Catanzaro warf alles nach vorne, während Monza-Keeper Demba Thiam mehrfach glänzend parieren musste. Auf der Gegenseite vergaben die Hausherren durch Kapitän Matteo Pessina und Leonardo Colombo hochkarätige Konterchancen zur Vorentscheidung.

Als Ruggero Frosinini in der 77. Minute, ebenfalls per Kopf, das 2:0 für die Gäste erzielte, schien die Sensation zum Greifen nah. Catanzaro fehlte nur noch ein einziger Treffer, um das Duell komplett zu drehen. Das glücklichere Ende für Monza In einer von Taktik und Nervosität geprägten Schlussphase warf Catanzaro in den letzten Minuten inklusive Nachspielzeit alles nach vorne, doch die Defensive der Mannschaft von Monza-Trainer Paolo Bianco hielt dem enormen Druck stand.