AC Monza zittert sich gegen Catanzaro zurück in die Serie A

Nachdem Monza das Hinspiel in Kalabrien vor wenigen Tagen mit 2:0 für sich entschieden hatte, stand es im Gesamtergebnis nach 180 Minuten 2:2. Da es in den Playoffs der Serie B bei Torgleichheit keine Verlängerung gibt, entschied die Platzierung aus der regulären Saison – und hier rettete Monza der starke dritte Platz, während Catanzaro die Spielzeit als Fünfter beendet hatte.
Die Mannschaft von Catanzaro-Trainer Alberto Aquilani reiste mit einer schweren Hypothek an, zeigte jedoch von Beginn an unbändigen Willen, das Wunder zu schaffen. Nach einer mutigen Anfangsphase belohnten sich die Gäste kurz vor der Pause: In der 39. Minute stieg Fellipe Jack nach einem Freistich am höchsten und köpfte zur verdienten 1:0-Führung für Catanzaro ein.
In der zweiten Halbzeit entwickelte sich ein wahrer Pokal-Krimi. Catanzaro warf alles nach vorne, während Monza-Keeper Demba Thiam mehrfach glänzend parieren musste. Auf der Gegenseite vergaben die Hausherren durch Kapitän Matteo Pessina und Leonardo Colombo hochkarätige Konterchancen zur Vorentscheidung.
Als Ruggero Frosinini in der 77. Minute, ebenfalls per Kopf, das 2:0 für die Gäste erzielte, schien die Sensation zum Greifen nah. Catanzaro fehlte nur noch ein einziger Treffer, um das Duell komplett zu drehen.
In einer von Taktik und Nervosität geprägten Schlussphase warf Catanzaro in den letzten Minuten inklusive Nachspielzeit alles nach vorne, doch die Defensive der Mannschaft von Monza-Trainer Paolo Bianco hielt dem enormen Druck stand.
Mit dem Schlusspfiff brachen im Stadion alle Dämme. Nur ein Jahr nach dem bitteren Abstieg kehrt der AC Monza ins Rampenlicht des italienischen Fußballs zurück und schlägt im kommenden Jahr wieder in der Serie A auf. Für Catanzaro bleibt trotz einer heroischen Leistung nur der bittere Applaus der mitgereisten Fans.
AC Monza 1912: Demba Thiam, Samuele Birindelli, Andrea Carboni (69. Lorenzo Lucchesi), Adam Bakoune (74. Valentin Antov), Filippo Delli Carri, Paulo Daniel Azzi, Matteo Pessina, Leonardo Colombo, Hernani (83. Pedro Obiang), Dany Mota (46. Andrea Petagna), Patrick Cutrone (69. Giuseppe Caso) - Trainer: Paolo Bianco
US Catanzaro 1929: Mirko Pigliacelli, Matias Antonini, Tommaso Cassandro (78. Marco d'Alessandro), Fellipe Jack (64. Ruggero Frosinini), Simone Pontisso (46. Marco Pompetti), Jacopo Petriccione, Costantino Favasuli, Pietro Iemmello, Filippo Pittarello, Mattia Liberali (78. N`Dri Koffi), Federico di Francesco (55. Gabriele Alesi) - Trainer: Alberto Aquilani
Tore: 0:1 Fellipe Jack (39.), 0:2 Ruggero Frosinini (79.)