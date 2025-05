AC Italia steht als Meister fest

In der Düsseldorfer Kreisliga B, Gruppe 2, herrscht bis zum Abpfiff des letztes Spieltags am Sonntag Hochspannung. Wer landet hinter dem bereits seit dem 18. Mai, nach dem 8:2-Kantersieg bei TuS Gerresheim III, als Aufsteiger feststehenden AC Italia Hilden, auf dem zweiten Tabellenplatz?

Aber die beiden Vereine haben es nicht selbst in der Hand, sind abhängig vom Abstiegskampf in der Bezirksliga, Gruppe 1. Dort stehen mit dem SC Düsseldorf-West, TuS Gerresheim und TSV Urdenbach drei Vertreter aus dem Kreis Düsseldorf als Absteiger fest. Sollte mit der Zweiten des Oberligisten Ratingen 04/19, die beim um jeden Punkt „verlegenen“ Spitzenreiter TSV Solingen antritt, ein vierter Absteiger hinzukommen, steigen nur die beiden Gruppenersten der Kreisliga B auf. Ratingen steht aber noch im Fernduell mit dem ebenfalls 29 Punkte aufweisenden HSV Langenfeld.

Den nimmt aktuell mit 70 Punkten Polizei SV Düsseldorf II ein. Doch die Grafenberger bleiben beim „Finale“ spielfrei. Deshalb rechnen sich die beiden Hildener Klubs, der MSV (3. Platz – 69 Zähler) und der FC Türkspor (4. – 68 Punkte), noch gute Chancen aus. Die Aufgaben – der MSV erwartet um 15.15 auf dem Sportplatz Schützenstraße den VfL Benrath II, Türkspor tritt am Bandsbusch um 14.30 Uhr gegen den FC Tannenhof an – sind der Papierform nach lösbar. So weit die Theorie.

„Nur wenn Ratingen drin bleibt, spielen wir die Relegation gegen den Zweiten der Gruppe eins. Aber wir müssen erst einmal unsere Hausaufgaben machen. Das ist vorrangig. Aber auch nicht einfach, weil da auch die Nerven eine gewisse Rolle spielen“, betont Mohamed Bajut. Der Sportliche Leiter, mit 35 Treffern auch bester Torschütze der Liga, kann seiner Elf aufgrund einer Fußverletzung auf dem Feld nicht helfen. Ebensowenig der wegen eines Armbruchs fehlende Gianluca Frasca, der bisher neunmal erfolgreich war. Das torgefährliche Duo fehlt bereits seit März. „Bisher hat das Team unsere Ausfälle mit toller Moral und starken Leistungen auf dem Platz klasse kompensiert. Nur, jetzt kommt es wirklich drauf an. Ich hoffe, die Jungs können an die zuletzt guten Spiele anknüpfen“, sagt Bajut.

Der Meister hat die Ruhe weg

„Meister“ AC Italia hat mit all diesen Hochrechnungen nichts mehr zu tun, tritt in aller Ruhe zum letzten Meisterschaftsspiel in der B-Liga um 15 Uhr beim TSV Urdenbach II an. Vor dem letzten Spieltag stehen beim Aufsteiger stolze 80 Punkte, mithin deren zehn mehr als für den PSV Borussia 02 II, und 122:49 Tore in der Erfolgsbilanz. Zünftig gefeiert wurde die Meisterschaft am vergangenen Samstagabend am Sportplatz Schützenstraße.

Tags darauf verabschiedete sich das Team um Kapitän Louis Loewenau mit dem 3:1-Heimsieg für diese Saison von den eigenen Fans. Durch ein Eigentor des sonst sehr zuverlässigen Keepers Lucas Schröder geriet der Gastgeber nachfünf Minuten in Rückstand. Jannis Remhof glich aus (65.) und erhöhte nach dem von Torben Tiedemann verwandelten Foulelfmeter (83. – das 29. Saisontor des offensiven Mittelfeldspielers) mit dem 3:1 in der Schlussminute seine persönliche Quote auf 26 Tore. „Wir haben unser großes Ziel, den Aufstieg in die Kreisliga A, endlich geschafft. Das ist der erste Schritt. Jetzt müssen wir perspektivisch weiter arbeiten, werden die Grundlagen schaffen, um eine Liga höher eine gute Rolle zu spielen. Der aktuelle Kader bleibt weitgehend zusammen, aber wir müssen natürlich auch nach Verstärkungen Ausschau halten“, blickt der 1. Vorsitzende des AC Italia Hilden, Mario Tassone, bereits auf die kommende Saison.