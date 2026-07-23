Abwehrturm mit bewegter Vita kehrt nach Illertissen zurück

Flemming Schug war zuletzt für die Landesliga-Mannschaft des FC Memmingen am Ball und wagt nun einen neuen Anlauf in der Regionalliga Bayern. – Foto: Daniel Worsch

Der FV Illertissen startet am morgigen Freitagabend mit dem Auswärtsspiel beim VfB Eichstätt in die neue Regionalliga-Saison. Mit dem Team aus der Vorsaison hat der FVI nicht mehr viel gemein. Die Schwaben müssen mit den größten Umbruch aller 19 Teams bewerkstelligen. Kurz bevor es losgeht, können die Illertisser den insgesamt 14. Neuzugang der Sommer-Transferperiode präsentieren. Der Neue ist dabei ein alter Bekannter...

Denn Rückkehrer Flemming Schug schnürte bereits in der U19 die Schuhe für den FVI. Im Sommer 2022 wechselte der 2,01 Meter große und heute 23 Jahre alte Innenverteidiger zum damaligen Bayernligisten FC Memmingen. Vom FCM aus wagte er anschließend den Sprung ins Ausland und heuerte beim Filialteam des spanischen Zweitligisten Gimnastic de Tarragona an. Nach seiner Stippvisite nach Katalonien unweit von Barcelona verschlug es ihn in den hohen Norden Deutschlands, wo er für den SSV Jeddeloh II in der Regionalliga Nord verteidigte. Ingesamt kam er in der Saison 2024/25 21 Mal zum Einsatz und erzielte dabei zwei Treffer.



Im tiefen Niedersachsen plagte ihn allerdings das Heimweh und so schloss er sich in der Winterpause der vergangenen Saison 2025/26 der Landesliga-Mannschaft des FC Memmingen an. Bei der Zweitvertretung des FCM war er Stammspieler und auch Kapitän, nun nimmt er im bekannten Umfeld beim FV Illertissen einen erneuten Anlauf in der höchsten Amateurklasse. "Ich freue mich, wieder zu meinem Jugendverein zurückzukehren und versuche, den Sprung in den Regionalligakader zu schaffen", betont Schug. Sportvorstand Karl-Heinz Bachthaler erklärt: "Flemming entspricht unserem Anforderungsprofil, auf junge Spieler aus der Region zu bauen, zumal er bereits bei uns in der Jugend aktiv war."