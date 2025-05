Den "Turm" hinten drin werden sie in Hankofen vermissen: Benedikt Gänger (li.) wurde beim letzten Heimspiel vom Sportlichen Leiter Richard Maierhofer verabschiedet. – Foto: Paul Hofer

Abwehrturm Benedikt Gänger: Nach 8 Jahren ist Schluss in Hankofen Der 27-Jährige ist im Familienunternehmen beruflich stark eingebunden und muss deshalb fußballerisch kürzertreten Verlinkte Inhalte Regionalliga Bayern Hankofen Benedikt Gänger

Benedikt Gänger wird nach acht Jahren die SpVgg Hankofen-Hailing verlassen. Das hat der Verein im Rahmen des letzten Heimspiels gegen die SpVgg Bayreuth am vergangenen Samstag bekanntgegeben. Der 27-Jährige, der zuhause im Familienunternehmen stark eingebunden ist, muss aus beruflichen Gründen kürzertreten und kann den Aufwand hochklassigen Amateurfußball derzeit nicht mehr leisten. Die Fußballschuhe wird er daher zumindest vorübergehend an den Nagel hängen. Seinen Spielerpass lässt Gänger allerdings zunächst einmal in Hankofen. Ein Comeback ist daher zumindest nicht komplett ausgeschlossen.

Gerade jetzt im Frühling gibt es auf dem familieneigenen Gemüsehof viel zu tun. Die Gängers sind in der Region vor allem für ihren Spargel und ihre Erdbeeren bekannt. "Ich habe zuhause im Betrieb nun noch mehr Verantwortung. Leider bringe ich hochklassigen Fußball und Arbeit nicht mehr unter einen Hut, es geht einfach nicht mehr", erklärt Benedikt Gänger und gewährt einen Einblick in seinen Alltag: "Oft habe ich nach dem Training zuhause noch eine Stunde gearbeitet bis spät in die Nacht, bin dann aber am nächsten Morgen wieder um 5 Uhr aufgestanden. Es bringt auf Dauer nichts, ständig ins Training hetzen oder auch mal eine Trainingseinheit ganz sausen lassen zu müssen."

Sommer 2017: Benedikt Gänger (li.) legt bei der SpVgg Hankofen los. – Foto: Paul Hofer





Die SpVgg Hankofen-Hailing verlässt der fast zwei Meter große Abwehrturm nach acht Jahren mit einer ordentlichen Portion Wehmut: "Es war eine super Zeit. Wir hatten viele Hochs, freilich auch einige Tiefs, aber das gehört dazu. Die zwei Meistertitel in der Bayernliga und die damit verbundenen Aufstiege in die Regionalliga werde ich freilich nicht vergessen, das waren absolute Highlights. Aber auch zum Beispiel an die Spiele in Unterhaching oder bei den Würzburger Kickers, die ein gutes Jahr zuvor noch in der 2. Liga gespielt hatten, werde ich mich immer gerne erinnern." Die SpVgg Hankofen-Hailing verlässt der fast zwei Meter große Abwehrturm nach acht Jahren mit einer ordentlichen Portion Wehmut: "Es war eine super Zeit. Wir hatten viele Hochs, freilich auch einige Tiefs, aber das gehört dazu. Die zwei Meistertitel in der Bayernliga und die damit verbundenen Aufstiege in die Regionalliga werde ich freilich nicht vergessen, das waren absolute Highlights. Aber auch zum Beispiel an die Spiele in Unterhaching oder bei den Würzburger Kickers, die ein gutes Jahr zuvor noch in der 2. Liga gespielt hatten, werde ich mich immer gerne erinnern."