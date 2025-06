Abwehrtalent des VfR Aalen wechselt zum Absteiger

Nach dem Abstieg aus der Oberliga Baden-Württemberg bastelt Calcio Leinfelden-Echterdingen weiter am Kader. Diese Informationen teilte der künftige Verbandsligist mit:

Good News vom Goldäcker! Wir heißen einen neuen Spieler Willkommen in der Calcio- Familie. Zur neuen Saison begrüßen wir Matino Schlotterbeck am Sportpark Goldäcker, der vom VfR Aalen zu uns wechselt. Jung, dynamisch und voller Ehrgeiz konnte Matino bereits in den letzten Jahren einiges unter Beweis stellen. Seine Stärken, Frische und Leidenschaft sind eine super Ergänzung für uns. Benvenuto al Calcio!