Abwehrstärke als großes Plus - Ismaning will ersten Dreier einfahren

Und weiter geht es in der Unentschieden-Liga, die besser als Bayernliga bekannt ist. Nach zwei Punkteteilungen – Nachbar Heimstetten hat schon drei – geht es nun zum FC Gundelfingen (Samstag, 15 Uhr) und für den Fall eines Sieges stellt Trainer Xhevat „Jacky“ Muriqi in Aussicht, „dass es dann ein Super-Saisonstart ist“.

Gundelfingen hat nach zwei Spielen erst ein Remis, weil es zum Start Aufsteiger Hauzenberg mit 3:0 bezwang. Nach den ersten Eindrücken könnten es die Niederbayern dieses Jahr in der Bayernliga aber ziemlich schwer haben. Gundelfingen jedenfalls ist ab der ersten Minute voll da und es treffen sich zwei noch unbesiegte Mannschaften – Achtung: Tendenz Unentschieden.

Der Ismaninger Trainer Muriqi zieht seinen Optimismus aus kleinen Faktoren. Geretsried hatte bis zu dem Gewitterabbruch bei 1860 II deutlich mehr Torchancen als beim Unentschieden gegen seinen FCI. Und auch Heimstetten habe bei seinen drei Remis viele Chancen gehabt, nur nicht in Ismaning. Die defensive Stabilität, die in der vergangenen Saison der Schlüssel zum Klassenerhalt war, ist wieder voll da. Und Muriqi sagt auch, „dass so ein Punkt für Unentschieden am Ende Gold wert sein kann“. Nur möchte man jetzt zur Abwechslung eben auch mal gewinnen.

Defensiv sind die Ismaninger breit aufgestellt, zumal der bombige Verteidiger Gianluca Wild nach langer Verletzungspause wieder angreift. Er trainiert gut und dürfte bald zurückkommen. Wild kann gleichermaßen innen wie außen in der Kette spielen. Bei der großen Auswahl an vielseitigen Kickern steht natürlich Dominik Krizanac an der Spitze, der Innenverteidiger, Außenverteidiger und Sechser alles richtig gut kann. Coach Muriqi sieht ihn auf der Außenbahn am Stärksten.

Ein Gewinner der ersten Spiele ist Altin Maxhuni, der Im Abwehrzentrum bislang zweimal von Beginn an ran durfte. Muriqi lobt ihn für Zweikampfstärke und Tempo, erwartet von dem talentierten Kicker aber noch mehr. Maxhuni spielt im Aufbau noch lieber den sicheren Pass. Der Trainer sieht bei ihm Potenzial, sich mehr in den Spielaufbau einzubringen. Bislang war es der Innenverteidiger gewohnt, selbst mit dem Ball am Fuß zu marschieren, was bei Ballverlusten schnell gefährlich werden kann.

Nach zwei Unentschieden zum Start ist Muriqi nicht unzufrieden, „denn ich sehe das Glas lieber halbvoll als halbleer“. Nun in Gundelfingen wartet eine etwas andere Nummer mit einem körperlich starken Gegner, gegen den sich Ismaning den ersten Sieg der Runde erhofft. In der Unentschieden-Liga hat schon ein Dreier so etwas von großer Wurf. (nb)

Voraussichtliche Aufstellung: da Silva-Pötzinger – Krizanac, Weber, Maxhuni, Di Rosa – Streibl, Kuhn, Kübler, Zehetbauer, Liuzza – Cazorla.