Abwehrspieler wird spielender Co-Trainer

– Foto: Marco Biering

Der TSV Ihringshausen hat in seinen Planungen für die kommende Saison den nächsten wichtigen Baustein gesetzt. Wie der Kreisoberligist in den sozialen Medien mitteilte, bleibt Jonas Künneke der Eichhecke treu. Zudem übernimmt der Defensivspieler zur neuen Spielzeit die Rolle des spielenden Co-Trainers und wird Chefcoach Marcel Kahl künftig auf und neben dem Platz unterstützen.

Für den TSV ist die Zusage des Abwehrspielers in doppelter Hinsicht von Bedeutung. Künneke gilt als wichtiges „Defensiv-Puzzleteil“ und steht für Stabilität in der Hintermannschaft. Mit der zusätzlichen Aufgabe im Trainerteam wächst seine Verantwortung nun deutlich – nicht nur im Spiel, sondern auch in der Führung der Mannschaft.