Abwehrspieler wechselt innerhalb der Verbandsliga

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Die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach freut sich, die Verpflichtung von Oberensingens Innenverteidiger Marlon Lander bekanntzugeben. Der 21-jährige Abwehrspieler wird ab Sommer das Team verstärken und damit seine beeindruckende Entwicklung zu einem der besten Innenverteidiger der Verbandsliga in der Aalener Weststadt fortsetzen.





Marlon Lander begann seine fußballerische Laufbahn in der Jugend bei den Stuttgarter Kickers, wo er in der A-Jugend Bundesliga als Stammspieler entscheidend zum Erfolg des Teams beitrug. Im Herrenbereich sammelte er wertvolle Erfahrung in der Landesliga bei Kirchheim/Teck und Calcio Leinfelden Echterdingen. Seit 2024 ist er eine tragende Säule und spätestens seit dieser Saison unumstrittener Stammspieler bei Oberensingen, wo er mit seinen herausragenden Leistungen maßgeblich dazu beigetragen hat, dass der TSV die zweitbeste Abwehr der Liga stellt. Zusätzlich zu seinen defensiven Fähigkeiten brachte er sich mit fünf Toren und zwei Vorlagen auch offensiv ein und bewies somit seine Vielseitigkeit.