Abwehrspieler verlängert Vertrag – Rückkehr nach Verletzungspause fest

Der VfV 06 Hildesheim hat einen weiteren wichtigen Baustein für die kommende Saison fixiert. Niklas Rauch hat seinen Vertrag bei der Domstadtelf verlängert und bleibt damit auch in der Spielzeit 2025/26 Teil des Oberliga-Kaders. Der 27-Jährige zählt mit bereits 223 Einsätzen zu den dienstältesten Akteuren des Vereins.

Rauch kam 2016 aus der eigenen U 19 in den Herrenbereich und war über viele Jahre eine feste Größe im Defensivzentrum. Mehr als 100 Partien absolvierte er zudem in der Regionalliga. Seine Spielweise ist geprägt von Zweikampfstärke, Übersicht und Disziplin – bemerkenswert: in seiner gesamten Laufbahn musste er kein einziges Mal mit Rot oder Gelb-Rot vom Platz.

Die vergangene Saison verlief für den Defensivspieler allerdings unglücklich. Seit November fehlte Rauch verletzungsbedingt, was sich auch spürbar auf die defensive Stabilität der Hildesheimer auswirkte. Nun ist er wieder voll belastbar und bereit für den Neustart.