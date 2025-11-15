Abwehrspieler löst Vertrag beim FV Ravensburg vorzeitig auf

Mit der Verpflichtung des Defensivspielers hatte der FV im Sommer auf den längerfristigen Ausfall von Neuzugang Yannik Wolff reagiert. Reinelt kam mit der Empfehlung von höherklassiger Erfahrung: Der gebürtige Bayer war in der Jugend des FC Bayern München ausgebildet worden, stand später im Kader des FC Augsburg II in der Regionalliga Bayern und trug auch schon das Trikot der deutschen U16-Nationalmannschaft.

In Ravensburg blieb der sportliche Beitrag des Abwehrspielers allerdings überschaubar. Reinelt kam zu drei Kurzeinsätzen in der Oberliga sowie einem Einsatz im WFV-Pokal. Sein letzter Auftritt datiert vom 18. Oktober, als er im Auswärtsspiel beim FC Denzlingen in der 80. Minute eingewechselt wurde. Danach kam er nicht mehr zum Zug.

Damit endet das Kapitel FV Ravensburg für Roman Reinelt, der erst im Spätsommer zum Team gestoßen war, bereits wieder. Er wird damit auch nicht mehr für das heutige Spiel gegen den 1. FC Normannia Gmünd (Spielbeginn 14:30 Uhr) zur Verfügung stehen.







