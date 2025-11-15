 2025-10-30T14:25:35.653Z

Roman Reinelt
Roman Reinelt – Foto: Anschana Friedrich

Abwehrspieler löst Vertrag beim FV Ravensburg vorzeitig auf

Reinelt spielte erst seit August 2025 beim FV

Der FV Ravensburg und Abwehrspieler Roman Reinelt gehen nach nur drei Monaten wieder getrennte Wege. Der 22-Jährige, der erst nach dem zweiten Spieltag der laufenden Oberliga-Saison verpflichtet worden war, bat um die Auflösung seines Vertrags. „Roman hat den Vertrag bei uns aufgelöst, da es im Moment aus privaten und beruflichen Gründen nicht möglich ist, den Aufwand in der Oberliga zu gehen“, erklärte Alexander Heumann, Sportlicher Leiter der Aktiven beim FV Ravensburg.

Mit der Verpflichtung des Defensivspielers hatte der FV im Sommer auf den längerfristigen Ausfall von Neuzugang Yannik Wolff reagiert. Reinelt kam mit der Empfehlung von höherklassiger Erfahrung: Der gebürtige Bayer war in der Jugend des FC Bayern München ausgebildet worden, stand später im Kader des FC Augsburg II in der Regionalliga Bayern und trug auch schon das Trikot der deutschen U16-Nationalmannschaft.

In Ravensburg blieb der sportliche Beitrag des Abwehrspielers allerdings überschaubar. Reinelt kam zu drei Kurzeinsätzen in der Oberliga sowie einem Einsatz im WFV-Pokal. Sein letzter Auftritt datiert vom 18. Oktober, als er im Auswärtsspiel beim FC Denzlingen in der 80. Minute eingewechselt wurde. Danach kam er nicht mehr zum Zug.

Damit endet das Kapitel FV Ravensburg für Roman Reinelt, der erst im Spätsommer zum Team gestoßen war, bereits wieder. Er wird damit auch nicht mehr für das heutige Spiel gegen den 1. FC Normannia Gmünd (Spielbeginn 14:30 Uhr) zur Verfügung stehen.

