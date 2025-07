Abwehrspezialist wechselt, Heimkehrer, Allrounder und Tapetenwechsel

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Lucas Karbe wechselt vom SV Zehdenick zu uns in die Gasse. Der Abwehrspezialist war in den umkämpften Derbys mit dem Ortsnachbarn immer unbequem und zweikampfstark. Wir hoffen, dass er nun seine Qualität und seine Aufopferung auch für unserer Brandenburgligateam zeigt. Im ersten Testspiel und im Training war das jedenfalls schon mal der Fall! Lucas, willkommen bei den Lila-Weißen!

+++

+++

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Der verlorene Sohnemann ist zurück! Willkommen bei deinen Jungs Frank (22) alias Mini-Pohl!

Ein Gesicht wie gemalt, ein Körper wie aus dem Stein gemeißelt – und jetzt ist er auch noch zum Torjäger geworden. Frank Christoph ist zurück bei seinem Herzensverein!

Klingt nach Hollywood, ist aber eine Geschichte aus dem Berliner Urstromtal!

Ausgebildet im Briesener Dachsbau, weitergezogen in die Junioren-Bundesliga von Energie Cottbus, dann im Männerbereich Regionalliga-Erfahrung beim FSV Union Fürstenwalde, später Oberliga beim Ludwigsfelder FC – und zwischendurch hat er in der Saison 22/23 schon mal Blau-Weiß getragen. Danach ging es in die Nachbarschaft der Alm nach Bielefeld. Dort scheint er nun noch seinen Torriecher entdeckt zu haben. Aus Ostwestfalen geht es wieder zurück ins Siegmund-Balzer-Waldstadion.

Ob hinten, vorne oder in der Mitte – Frank ist überall eine Granate. Selbst abseits des Platzes ist er eine Allzweckwaffe wie Rambo, wenn er in den Urwäldern Jagd macht. Ob an der Bar oder beim Feiern und als emotionaler Typ, ein Kumpel, wie man ihn sich nur wünschen kann. Und wenn man ihm glauben darf, hat er jetzt auch nicht nur Joghurt im Rucksack sondern auch den Killerinstinkt eines Vollstreckers. Heißt: Keine Schwächen mehr. Eine absolute Vollmaschine!