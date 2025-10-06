Abwehrschlacht, lange Unterzahl, Heimsieg

Nach der frühen Preußen-Führung vom Elfmeterpunkt durch Schleip, kam die Erlösung für die Hausherren zu Beginn der Nachspielzeit, welche Harbauer mit seinem ersten Verbandsliga-Tor besorgte und damit die frustrierten Wacker-Fans endgültig zur Verzweiflung brachte...
BERICHT von M. Fromm // Preußen Bad Langensalza
Nach dem Seitenwechsel witterten die Gäste zwangsläufig ihre Möglichkeit auf den ersten Saisonsieg. Mit einem Mann mehr, griffen die Spieler von der Zorge immer wieder an, doch Preußen schmiss sich mit viel Einsatz dazwischen. Entsprechend schwanden auf tiefem Geläuf die Kräfte bei den Kickern aus dem AKS, sie hofften bis zum Schluss jedoch auf den Ausgleich. Riemekasten hatte aus fünf Metern schließlich die große Gelegenheit, er ließ den Kopfball schön abtropfen, doch Preußen-Torwart Patzer passte auf und schmiss sich auf den Ball. Überhaupt war der LSZ-Keeper wieder der Garant für den Sieg seines Teams, denn die Gäste bissen sich die Zähne aus. Wacker entwickelte zu wenige Ideen für wirklich gefährliche Abschlüsse und die Abwehr der Gastgeber stand wie der berühmte Fels in der Brandung. Selbst der eingewechselte Offensivmann Weißenborn verteidigte leidenschaftlich. Es deutete sich demzufolge an, dass Bad Langensalzas Mannen das knappe 1:0 über die Zeit retten, doch in der 90. Minute fiel die endgültige Entscheidung. Schack eroberte die Pille, trieb die Kugel nach vorne und legte quer auf den frisch eingewechselten Harbauer. Er nahm das Ding mit vollem Risiko und versenkte das Spielgerät links unten. Die Freude bei der schwarz-weißen Formation war natürlich riesig, weshalb der schon ausgewechselte Schleip und der sich hinter dem Tor warmmachende Engel die gelbe Karte sahen, da beide einen schönen Siegessprint ansetzten.
Fazit: Die Wackeren ertrugen die Niederlage tapfer, denn es war vor allem in der zweiten Halbzeit einfach zu wenig, was die Gäste im Vorwärtsgang zeigten. Für beide Mannschaften ist nächste Woche spielfrei, dann fahren die Preußen zum erstmalig gestrauchelten Spitzenreiter nach Struth, während die Rolandstädter den starken Tabellenzweiten SCHOTT Jena empfangen, welcher Weida mit 5:0 wegfegte.