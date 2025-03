Abwehrriese Lance Brdaric verstärkt Solingen-Wald ab sofort

Brdaric ist der Sohn des ehemaligen National- und Bundesligaspielers Thomas Brdaric und hat in der Jugend für Hannover 96, VfL Wolfsburg und Fortuna Düsseldorf gespielt. Auch lief er für den VfB 03 Hilden auf. In den Vereinigten Staaten kickte er zunächst für das College of the Canyons (Kalifornien), das vergangene Jahr verbrachte er im Team des Monroe College (New York). Der Fußball stand zuletzt nicht immer im Fokus, weil Brdaric ein ebenso guter Golfer ist. Das soll sich in Solingen wieder ändern, schließlich haben die 03er in dieser Saison ein großes Ziel: endlich den Aufstieg in die Landesliga realisieren.