Abwehrjuwel Dulic verlässt 1860 München und wechselt in die Bundesliga Nach zwölf Jahren bei den Löwen von Luca Hayden · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

Sean Dulic verlässt den TSV 1860 München und wechselt zur TSG Hoffenheim. – Foto: IMAGO/Ulrich Wagner

Der TSV 1860 München verliert sein nächstes Eigengewächs: Sean Dulic wechselt ablösefrei zur TSG Hoffenheim in die Bundesliga.

Es hat sich in den vergangenen Tagen bereits angedeutet, am Mittwoch folgte die offizielle Bestätigung: Sean Dulic verlässt den TSV 1860 München nach zwölf Jahren und wechselt zur TSG Hoffenheim. Nach dem Zwangsabstieg in die Regionalliga Bayern geht das Abwehrtalent ablösefrei – die Löwen erhalten für eines ihrer größten Eigengewächse keinen Cent. Schon vor der offiziellen Verkündung hatte sich Dulic von den Fans verabschiedet – kurz, aber emotional. „Danke für zwölf unvergessliche Jahre. Einmal Löwe immer Löwe“, schrieb der 21-Jährige auf Instagram. Für die Münchner ist der Wechsel ein weiterer schmerzhafter Verlust. Schließlich verlässt nicht nur ein Stammspieler den Verein, sondern auch ein Publikumsliebling aus der eigenen Jugend, der den Sprung in den Profifußball geschafft hat.

Herber Verlust für 1860 München: Dulic zieht es ins Kraichgau Im Kraichgau freut sich Dulic nun auf die nächste Herausforderung: „Die TSG Hoffenheim hat in den vergangenen Jahren gezeigt, dass der Klub junge Spieler bestmöglich fördert und entwickelt. Das hat für mich den Ausschlag gegeben, genau hier meine Karriere fortsetzen zu wollen. Ich werde hart arbeiten und viel lernen, um den großen Schritt in die Bundesliga zu bewältigen.“ Auch bei der TSG ist die Vorfreude auf den Neuzugang groß. „Sean ist ein physisch starker, zweikampfstarker und dynamischer Innenverteidiger, der gleichzeitig großes Entwicklungspotenzial mitbringt. Er hat sich in einem schwierigen Umfeld durchgesetzt und in der 3. Liga auffällige Leistungen erbracht“, wird Frank Kramer, Direktor Sport der TSG Hoffenheim, in der Pressemitteilung des Vereins zitiert und weiter: „Wir sind überzeugt, dass Sean bei uns den nächsten Schritt gehen und sich in die Bundesliga entwickeln kann. Hierfür ist das dauerhafte Training in unserer Profimannschaft und Einsätze in der 3. Liga eine optimale Kombination.“