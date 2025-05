Abwehrhüne aus Jena verstärkt "Club" - Baumgartl verlässt Bamberg

1. FC Nürnberg II

Die U23 des FCN bekommt Verstärkung aus Thüringen. Abwehrkante Khalid Abu El Haija, stattliche 1,95 Meter groß, probiert es in Nürnberg. Der 19-Jährige begann seine fußballerische Laufbahn beim SV Blau-Weiß Neustadt Orla. Im Jahr 2015 folgte der Sprung in den Nachwuchs des FC Carl Zeiss Jena, wo er den kompletten Jugendbereich durchlief und den Schritt zu den Senioren in die Regionalliga packte. Insgesamt absolvierte El Haija für Jena bisher 36 Spiele in der Junioren-Bundesliga und kann bislang die Erfahrung aus 27 Einsätzen in der Regionalliga Nordost vorweisen. Club-Nachwuchs-Leiter Michael Wiesinger lässt in einer offiziellen Erklärung wissen: "Wir freuen uns sehr darüber, dass sich Khalid für einen gemeinsamen Weg mit uns entschieden hat. Wir sind uns sicher, dass er den Kader der U23 verstärken wird und wir vor allem von seiner körperlichen Robustheit profitieren können."

FC Eintracht Bamberg

Nico Baumgartl verabschiedet sich nach drei Spielzeiten von den Domreitern und schließt sich dem Lokalrivalen und Landesligisten SpVgg Jahn Forchheim an. Insgesamt 15 Mal wurde der 20-Jährige in der nun zu Ende gehenden Saison von Cheftrainer Jan Gernlein eingesetzt, zumeist allerdings von der Bank aus. Der Sprung zum Stammspieler blieb ihm verwehrt. In der kommenden Saison versucht er es nun zwei Spielklassen tiefer in der Landesliga.