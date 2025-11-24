Abwehrfehler nerven Czapp

Przemyslaw Czapp haderte nach der 3:4 (0:3)-Niederlage des Fußball-Oberligisten SC Verl II bei Türkspor Dortmund am Samstag mit der Abwehrleistung seiner Mannschaft. „Es kann doch nicht sein, dass wir in so einem Spiel, in dem für uns so viel drin ist, fünf Tore schießen müssten, um es zu gewinnen.“

Tatsächlich war die Partie nach etwas mehr als einer halben Stunde eigentlich schon entschieden, denn die Hausherren führten da durch Treffer von Akman (17.), Tomarello (28.) und Kefkir (34.) bereits mit 3:0. „Dabei hatten sie nicht viel investiert, sondern auf unsere Fehler gewartet“, ärgerte sich der Verler Coach. Doch die unterliefen den offenbar nicht voll konzentrierten Verler Talenten nun einmal zuverlässig.

„Das erste Tor kassieren wir aus 35 Metern, weil wir unnötig den Ball verlieren. Beim zweiten kommt ein Dortmunder nach einer Parade von Fuest frei zum Nachschuss, und beim dritten flutscht ein 25-Meter-Freistoß durch die Mauer“, berichtete Czapp von „einem unnötigen Gegentor nach dem anderen“.

Immerhin, die U21 des Drittligisten zeigte auch ihr anderes, ihr gutes Gesicht. Die Steigerung nach der Pause führte nach einer Flanke von Lpuis Ahenkora zum Anschlusstreffer durch Moritz Lamkemeyer per Kopf (47.). „Anschließend hatten wir weitere gute Möglichkeiten, die beste durch Ahenkora, der den Ball aber nicht richtig trifft“, berichtete Czapp. Selbst nach dem 1:4-Konter (75.) durch Gllogjani war die Messe noch nicht gelesen. Noah Heim verkürzte auf 2:4 (82.), während Jadon Garris auf 3:4 stellte (90.). „Und dann bietet sich sogar noch die Chance zum Ausgleich, doch Manuel Harmann zieht seinen feinen Seitfallschuss leider voll auf den Torwart“, grämte sich der Coach über einen Abschluss, der aber „irgendwie zu diesem Spiel passte“. Czapps Fazit eines gebrauchten Tages: „Wenn wir unsere Abwehrfehler nicht abstellen, wird es noch sehr, sehr mühsam.“ SC Verl U21: Fuest – Lamkemeyer, Nezir, Garris, Bamba (76. Sonntag) – Yilmaz (56. Harmann), Swoboda, Seiler (64. Hwang), Ahenkora – Vega Zambrano (76. Toia), Heim. Tore: 1:0 Akman (16.), 2:0 Tomanello (28.), 3:0 Kefkir (34.), 3:1 Lamkemeyer (47.), 4:1 Gllogjani (75.), 4:2 Heim (82.), 4:3 Garris (90.).