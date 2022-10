Abwehrchef schießt Freiburg/Oederquart zum Sieg 1. Kreisklasse: Lennard Grütter mit dem Tor des Tages - Oste/Oldendorf findet keine Mittel

Zehn Punkte holten die Freiburger jetzt aus den letzten vier Spielen. Mit dem 1:0-Sieg am Freitagabend gegen den FC Oste/Oldendorf II verbesserte sich die Hülsen-Elf auf Platz 3 der Tabelle. Der FC begann mit zwei Bezirksligaakteuren. Philipp Elfers und Marcell Vespermann verstärkten die zuletzt dreimal sieglose Mannschaft von Andreas Duhn. Von Beginn an waren die Gäste spielerisch überlegen. „Der Ball war eindeutig mehr in den Reihen des FC. Die besseren Gelegenheiten hatten aber wir. Leider vergaben wir aber immer wieder kläglich“ meinte Ernst Hülsen. Nach vier aufeinanderfolgenden Eckbällen, die allesamt gefährlich vor das Gästetor flogen, gelang den Gastgebern kurz vor dem Pausenpfiff das 1:0. Abwehrchef Lennard Grütter war zur Stelle und krönte seine starke Leistung. Auch in Durchgang zwei lag der Ballbesitz etwa 70 % bei den Gästen. „Aber auch jetzt hatten wir die besseren Möglichkeiten. Drei oder vier 100 %ige ließen wir aus. Oste/Oldendorf erarbeitete sich kaum Chancen, nutzte die Überlegenheit nicht aus. Die Zielstrebigkeit fehlte“, so der SG-Coach. Mit einer super Mannschaftsleistung und einem überragenden Lennard Grütter brachten die Gastgeber den Sieg ins Ziel. Nach etwa 7 Wochen Verletzungspause kam auch Mirco Schantze wieder für eine halbe Stunde zum Einsatz. „Aufgrund der vielen Chancen war unser Sieg verdient. Vielleicht sah Andreas Duhn das ein wenig anders“, so Hülsen, dessen Team am kommenden Wochenende in der 1. Kreisklasse spielfrei ist. Der FC muss gegen die SV Drochtersen/Assel V unbedingt gewinnen, um nicht komplett den Anschluss zur Spitze zu verlieren.