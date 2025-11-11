Abwehrchef nach Transfer-Wirrwarr: Alisanovic räumt in Landsberg ab

Er heuerte eigentlich bei der Bayernliga-Konkurrenz an, und überzeugt jetzt beim TSV Landsberg: Benito Alisanovic, der sich für die Zukunft hohe Ziele setzt.

Landsberg – Erst zehn Spiele im Trikot von Bayernligist TSV Landsberg, aber irgendwie hat man das Gefühl, als würde der Abwehrspieler Benito Alisanovic (22) schon immer dazugehören.

Kaum Fehler, eine überzeugende Vorstellung nach der anderen in der Landsberger Defensive, dazu zwei Tore (das 2:1 beim 3:1 gegen Kottern und letzten Samstag das Flugkopfball-1:0 beim 1:1 gegen Gundelfingen) und zwei Assists in neun Spielen sind schon mal Beweis genug. Die gelb-rote Karte vergangenen Samstag beim 1:1 gegen den FC Schwaig trübt diese positive Bilanz nicht – die gab’s wegen Reklamierens erst in der sechsten Minute der Nachspielzeit.

Der gebürtige Ingolstädter mit serbischen Wurzeln und italienischem Vornamen hat von der U10 bis zur U19 (da unter Sabrina Wittmann, die aktuell der Erste in der 3. Liga trainiert) im Nachwuchsbereich des FC Ingolstadt gespielt, kann außerdem 85 Bayernliga-Einsätze bei Ingolstadt II, in Nördlingen, Garching und in den letzten beiden Spielzeiten beim TSV Rain aufweisen. Überall wurde seine Zuverlässigkeit gelobt. Mit genau der präsentiert sich Alisanovic seit seinem Mini-Debüt am 6. September beim 1:1 in Kirchanschöring auch im TSV-Trikot.

Christoph Rech schwärmt von Landsbergs Benito Alisanovic: »Er spielt richtig gut«

Zwei Tore in einer Saison – das hat „Bene“, der seit dem 12. Spieltag den verletzten Kapitän Maxi Holdenrieder (28) in der Innenverteidigung vertritt, übrigens zuvor noch nie geschafft.

„Dieses Jahr läuft’s recht gut“, freut sich Landsbergs Nummer 18. „Wir sind sehr happy, dass er bei uns ist. Er ist die Verstärkung, die wir uns kurz vor Ende der Wechselfrist erhofft haben“, sagt Trainer Chris Rech (32), der, wie der Verein am Sonntag bestätigt hat, auch über die Winterpause hinaus Cheftrainer der Lechstädter bleiben wird. „Benito ist bei der Mannschaft sehr angesehen. Er spielt seit Wochen richtig gut, er ist eklig im Zweikampf und bei Standards immer für ein Tor gut.“

Landsbergs Alisanovic heuerte im Sommer bereits beim SV Schalding-Heining an

Und wie kam der Spät-Neuzugang, der in mit seiner Mutter und drei von insgesamt vier Geschwistern in Ingolstadt wohnt und dort nach einer Fertigungsmechaniker-Ausbildung bei Audi jetzt an einer Mittelschule als Mittagsbetreuer arbeitet, überhaupt nach Landsberg? Das ist

eine verrückte Geschichte. Denn eigentlich schien zu Saisonbeginn schon alles klar mit einem Liga-Konkurrenten aus dem Passauer Westen.

Alisanovic wurde nach dem Abstieg des TSV Rain (mit dem er in den letzten beiden Jahren viermal gegen Landsberg gespielt hat) Mitte Juni offiziell als Neuzugang bei den Niederbayern vom SV Schalding-Heining (Landsbergs nächster Auswärtsgegner am 15. November) vorgestellt. „Ich habe dort die Vorbereitung mitgemacht, vier Wochen trainiert und bei ein paar Testspielen sowie im Totopokal mitgespielt“, erzählt er. „Aber es hat beruflich nicht gepasst“.

Regionalliga als Ziel: Alisanovic will in seiner Karriere noch höher spielen

So entschied er sich, „eine neue Herausforderung“ zu suchen: „Einen Verein, der in der Bayernliga vorne mitspielt.“ Alisanovic fand ihn schnell am Lech. Und mit Rech einen Sportchef, der ihn gerne aufnahm, und in Personalunion einen Trainer, der selbst als Verteidiger aufgelaufen ist: „Von ihm kann ich noch was lernen, er macht das gut. Und ich freue mich, dass ich wieder einen tollen Verein gefunden habe, bei dem ich immer spielen kann.“

Die Anreise von Ingolstadt zum Training: Kein Problem. „Ab Augsburg-Haunstetten geht’s in einer Fahrgemeinschaft mit Lukas Bettrich, Jeton Abazi, Faris Ibrahim und Cinar Tastan nach Landsberg.“ Die Bayernliga soll für den ehrgeizigen Verteidiger übrigens noch nicht die sportliche Endstation sein. „Ich will noch höher spielen“, sagt er selbstbewusst. „Mindestens

Regionalliga. Aber alles step by step…“