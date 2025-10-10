Abwehrchef Marc Heinzmann warnt: Waldstetten vor Köngen-Härtetest

Bereits seit 2022 spielt Marc Heinzmann für den Fußball-Landesligisten TSGV Waldstetten. In der Abwehr ist der Innenverteidiger eine feste Größe – und er weiß, dass es am kommenden Wochenende vor allem auch auf die Abwehr ankommen dürfte, wenn Tabellenführer TSV Köngen zu Gast ist.

Nach neun Spieltagen darf man den Begriff „Spitzenspiel“ vielleicht vorsichtig in den Mund nehmen. Der Tabellenzweite empfängt den Tabellenersten, wenngleich die ersten sechs Mannschaften noch recht eng beieinander sind, vier Punkte liegen dazwischen.

In sieben der bislang acht Spiele stand der 30-Jährige Heinzmann in der Startelf, spielte stets durch – lediglich einmal war er verhindert. 2022 war er vom Bezirksligisten Weilheim/Teck gewechselt und hatte sich bereits in der ersten Saison seinen Stammplatz ergattert. In diesem Jahr ist der Konkurrenzkampf groß wie selten zuvor beim TSGV, in der Abwehr aber hat der Innenverteidiger seinen Platz so gut wie sicher, so wird er aller Voraussicht nach gegen den Tabellenersten wieder in der Startelf stehen.

„Es wäre gelogen, wenn wir sagen, dass wir nicht auf die Tabelle und unsere Punkte schauen. In dieser Woche haben wir konzentriert gearbeitet und uns auf den Gegner eingestellt. Am Wochenende sehen wir dann, wie gut das funktioniert hat“, sagt Heinzmann, der aber einschränkt: „Natürlich empfangen wir Köngen selbstbewusst. Doch ganz gleich, wie dieses Spiel ausgehen wird, sind noch so viele Spiele zu spielen in dieser Saison, entsprechend viele Punkte zu vergeben.“ Recht hat er, wenngleich jede der beiden Mannschaften natürlich weiß, dass sie ein Zeichen setzen kann in solch einem direkten Duell.

„Der Unterschied in diesem Jahr im Vergleich zu den vorangegangenen Jahren ist ganz klar unsere Kadergröße. Der Konkurrenzkampf ist auf allen Positionen vorhanden und dazu gesellt sich noch die Trainingsintensität, die deutlich höher geworden ist. Jeder will, und jeder gibt Vollgas“, sagt Heinzmann. Er erinnert sich noch genau an Trainings in vorangegangenen Saisons, als man manchmal nur zu acht gewesen ist, ein effektives Training folglich nicht möglich war.

Das verhält sich in dieser Runde bislang gänzlich anders, das sagen viele der Protagonisten unisono – und vor allem immer wieder. Bei solch einem ausgewogenen Kader ist die Stimmung ein wichtiger Faktor, denn zwangsläufig schauen Woche für Woche einige Akteure in die Röhre, 20 Spieler kann Trainer Patrick Krätschmer nun einmal nicht einsetzen. „Die Stimmung ist immens wichtig, aktuell ist sie aber bei allen super. Ein Besuch auf dem Cannstatter Wasen hebt die Stimmung natürlich ebenfalls“, sagt Heinzmann lachend.

Nahezu vollzählig ist der Waldstetter Tross in der vergangenen Woche in die Landeshauptstadt gereist, direkt ins Festzelt. Am vergangenen Montag dann ging es ins „Squash & Fit“, wo sich die Fußballer einmal beim Padel-Tennis ausprobieren konnten – auch hier stand natürlich der Spaß im Vordergrund.

Bernhausen und Ehningen galten im Vorfeld der Saison für viele als Aufstiegskandidaten Nummer eins, beide konnte der TSGV schlagen. Ganz oben aber ist der TSV Köngen, ein Aufsteiger. Sich aktuell ein Bild von der Tabelle zu machen, ist schwierig, auch für die Protagonisten auf dem Rasen selbst. „In dieser Liga kann gefühlt jeder jeden schlagen. Aktuell ist es echt schwierig zu sagen, wer sich letztlich oben festsetzen wird, es scheint alles möglich zu sein“, sagt Heinzmann.

Als Beispiel führt er den jüngsten 4:0-Auswärtserfolg Ehningens beim TSV Köngen an: „Damit konnte man im Vorfeld doch nicht rechnen.“ Unglücklich ist man in Waldstetten in der aktuellen Situation aber nicht gewesen, schließlich konnte man dadurch bis auf einen Punkt an den TSV heranrücken – das gibt diesem Spiel die besondere Würze.

Man wolle seitens des TSGV aber gar nicht so viel nach links oder rechts schauen, sich viel lieber auf sich selbst konzentrieren. „Wenn wir unsere Hausaufgaben machen, dann haben wir sicherlich auch gute Karten, uns da oben festzubeißen und dann schauen wir einfach mal, was in dieser Saison alles möglich ist“, so der 30-Jährige. Die Hausaufgaben vielleicht noch etwas gründlicher als sonst machen müssen die Waldstetter sicherlich gegen den kommenden Gegner, den Tabellenersten Köngen. Man scheint aber durchaus gerüstet zu sein, Marc Heinzmann ist es auf jeden Fall.