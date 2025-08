Abwehrchef Altin Vrella ist der neue Wormatia-Kapitän

Worms. Als Altin Vrella Ende der vergangenen Woche in das Trainerbüro beordert wurde und die Treppen in der EWR-Arena hochging, hatte er schon so ein leichtes Bauchgefühl. Eine kleine Ahnung, in welche Richtung das Gespräch mit seinem Cheftrainer Anouar Ddaou gehen könnte. In den Wochen zuvor hatte er von seinen Mitspielern positives Feedback bekommen und hier und da gehört, dass dieses Amt ihm doch gut stehen würde. Der Austausch im Trainerbüro ging dann schnell. Und als Vrella kurz darauf zurück in die Kabine lief, tat er es als der neue Kapitän des VfR Wormatia Worms.

„Das war schon ein schönes Gefühl”, berichtet Altin Vrella vom Moment, als er beim Ligaauftakt am vergangenen Sonntag sein Team auf dem Betzenberg auf den Rasen führte. „In so einem großen Verein Kapitän zu sein, ist einfach eine Ehre”, findet der 26-jährige Deutsch-Albaner, der aus dem Nachwuchs des TSV Schott Mainz stammt und in Bayern (FV Illertissen) und im Nordosten (Union Fürstenwalde, TeBe Berlin) bereits in der Regionalliga auflief.

Mit der Wahl des neuen Wormatia-Spielführers hatte Anouar Ddaou bewusst lange gewartet. Erst kurz vor dem Oberliga-Auftakt beim 1. FC Kaiserslautern verkündete er die Entscheidung seiner Mannschaft, nach dem er Altin Vrella einen Tag zuvor gefragt und dessen Zusage erhalten hatte. Gemeinsam im Trainerteam hatten Ddaou und Co während der Vorbereitung die Köpfe zusammengesteckt und potenzielle Kandidaten für das Kapitänsamt der neuen Mannschaft besprochen. Mit dem Innenverteidiger fiel die Wahl auf einen Sommerneuzugang vom VfR Mannheim, der seit Tag eins der Sommervorbereitung mit einer positiven Körpersprache voranging und sich in den vergangenen Wochen zum neuen Abwehrchef der Wormatia mauserte.

Leader Vrella soll Führung übernehmen

Das Vertrauen der Wormatia-Verantwortlichen spürte Vrella bereits bei seiner Verpflichtung. Er solle vorangehen und eine Führungsrolle einnehmen, verrät der Abwehrspieler von den Anforderungen, die Anouar Ddaou an ihn zu Beginn in der Sommervorbereitung richtete. Wünsche, die zum Charakter und zur Spielweise Vrellas passen. „Mit oder ohne Binde macht dabei für mich auch keinen Unterschied”, sagt der Abwehrspieler. Mitte Juli feierte der neue Wormatia-Kapitän seinen 26. Geburtstag und gehört damit zu den älteren Spielern im Kader. „Das ist schon verrückt”, sagt er und nennt sein Team spaßeshalber einen „jungen zusammengewürfelten Haufen”.

Ein „Haufen“, der sich in der Vorbereitung schnell gefunden hat und an einem Strang zieht. Dass die guten Leistungen in der Vorbereitung nicht zu einem Auftaktsieg führten, wurmt Vrella. „Wir haben in Kaiserslautern nicht das gebracht, was wir uns vorgenommen und wir davor in den Testspielen auch gezeigt haben. Ich bin mir aber sicher, dass wir das in den nächsten Spielen ändern werden.”

"Aggressiver, zweikampf- und spielstarker Spieler"

Altin Vrella wird dabei wie gewohnt vorangehen und mit Kommandos und Körpersprache die Wormaten anführen. „Ich bin ein aggressiver, zweikampf- und spielstarker Spieler”, beschreibt er seine Stärken und vor allem die Attribute, auf die Anouar Ddaou und Wormatias Sportlicher Leiter Aydin Ay bei den Spielertransfers der Wormser in diesem Sommer ein besonderes Augenmerk richteten. Dass die Kapitänswahl auf Altin Vrella fiel, überrascht also nicht. Mit seiner Einstellung, seinem schnell gewachsenen Standing innerhalb des Teams und guten Leistungen in der Vorbereitung war der Abwehrspieler für die Wormatia-Trainer die erste Wahl.