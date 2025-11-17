„Abwehr war eine Katastrophe“: Arger Dämpfer für Ambitionen des ATSV Kirchseeon beim Letzten

Deren Zustandekommen einen angesäuerten Trainer Dimitrios Georgakopoulos hinterließ. Ein Abwehrfehler in der Anfangsphase (4.) brachte die erste kalte Dusche. Zwar gelang schnell das 1:1 (Thomas Gütermann/15.) und 2:1 (Danny Hahne/31.), doch eine Vielzahl an Möglichkeiten ließen die Gastgeber ungenutzt. „Wir waren nicht effektiv“, ärgerte sich der ATSV-Coach – zunehmend auch über Schiedsrichter Dusan Hrnjacki.

Für einen Elfmeter bedankte sich Haar mit dem 2:2 (78.). Was nicht weiter schlimm gewesen wäre, da Goalgetter Hahne zum 3:2 erfolgreich war (85.). Doch der ATSV lud die Gäste zum Tag des offenen Tores ein. „Unsere Abwehr war eine Katastrophe“, klagte der ATSV-Trainer, „lässt in der Schlussphase und Nachspielzeit innerhalb von sechs Minuten zwei Gegentreffer zu“ (87./92.). Haar darf nach diesem Dreier wieder auf den Klassenerhalt hoffen, Kirchseeons Ambitionen auf den Wiederaufstieg haben einen argen Dämpfer erfahren.