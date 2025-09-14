Abwehr von Blau-Weiß Wetzlar in schwacher Verfassung

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Wetzlar . In der Fußball-B-Liga läuft im Augenblick alles für die SG Nauborn/Laufdorf. Der Vize-Meister der vorigen Saison gewann 4:1 gegen die SG Altenkirchen/Bonbaden/Neukirchen und bleibt damit ohne Punktverlust. Verfolger SC Waldgirmes III kassierte dagegen eine 1:3-Niederlage gegen Rot-Weiß Wetzlar und rutscht damit auf den vierten Rang ab.