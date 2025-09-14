 2025-09-10T07:23:22.987Z

Ligabericht
Jubeln für den TV Dornholzhausen in der Fußball-B-Liga Wetzlar: Michel Kleint (r.) und Leonhard Omar besiegen mit dem TVD das Team von Blau-Weiß Wetzlar. © Isabel Althof
Abwehr von Blau-Weiß Wetzlar in schwacher Verfassung

Teaser KLB WETZLAR: +++ Die Domstädter bleiben in der Fußball-B-Liga Wetzlar das Sorgenkind. Der Vizemeister der Vorsaison gibt sich derweil keine Blöße +++

Wetzlar . In der Fußball-B-Liga läuft im Augenblick alles für die SG Nauborn/Laufdorf. Der Vize-Meister der vorigen Saison gewann 4:1 gegen die SG Altenkirchen/Bonbaden/Neukirchen und bleibt damit ohne Punktverlust. Verfolger SC Waldgirmes III kassierte dagegen eine 1:3-Niederlage gegen Rot-Weiß Wetzlar und rutscht damit auf den vierten Rang ab.

Aufrufe: 014.9.2025, 20:39 Uhr
