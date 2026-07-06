Abwehr-Verstärkung: Niklas Kölle wechselt zum F.C. Hansa Rostock

– Foto: F.C. Hansa Rostock

Der F.C. Hansa Rostock verstärkt sich für die Saison 2026/2027 in der 3. Liga. Mit der Verpflichtung von Niklas Kölle holt der Verein einen erfahrenen Akteur für die linke Abwehrseite an die Ostseeküste. Der Neuzugang bringt viel Dynamik sowie Mentalität mit und freut sich bereits auf die besondere Kulisse im Ostseestadion.

Der F.C. Hansa Rostock hat Niklas Kölle unter Vertrag genommen. Der 26-jährige Linksverteidiger bringt die Erfahrung aus 106 Drittliga-Spielen mit, in denen er 13 Tore erzielen und 11 Vorlagen beisteuern konnte. Zuletzt lief der gebürtige Wolfsburger für den SSV Ulm auf, davor sammelte er wichtige Spielpraxis beim VfL Osnabrück und dem MSV Duisburg. Über mehrere Jahre hinweg war er ein fester Bestandteil seiner Mannschaften und überzeugte durch kontinuierliche Einsätze auf hohem Niveau. Bei seinem neuen Verein wird er zukünftig mit der Rückennummer 32 auflaufen.

Die sportliche Leitung setzt auf Intensität und Energie

Die Verantwortlichen versprechen sich viel von der Neuverpflichtung für die Defensive. In der Pressemitteilung des Vereins hebt Direktor Profifußball Amir Shapourzadeh die Qualitäten des Spielers hervor: „Niklas ist ein sehr laufstarker und dynamischer Spieler, der die 3. Liga bestens kennt und genau weiß, welche Anforderungen sie mit sich bringt. Er bringt eine hohe Intensität mit, arbeitet sowohl gegen den Ball als auch im Umschaltspiel äußerst engagiert und überzeugt durch seine Präsenz in den Zweikämpfen. Mit seinem Tempo, seiner Laufbereitschaft und seiner Erfahrung wird er unserem Spiel auf der linken Seite zusätzliche Energie verleihen. Darüber hinaus wird uns auch seine Mentalität guttun. Genau diesen Spielertypen haben wir für diese Position gesucht.“

Große Vorfreude auf die Fans und das Ostseestadion

Der Spieler selbst blickt voller Motivation auf seine neue Aufgabe im Norden. In der Pressemitteilung des Vereins wird Niklas Kölle mit folgenden Worten zitiert: „Aus meinen Spielen damals mit Osnabrück und zuletzt mit Ulm weiß ich, wie unangenehm und gleichzeitig besonders es ist, gegen Hansa zu spielen – vor allem hier im Ostseestadion vor dieser Kulisse. Umso mehr freue ich mich, nun selber Teil des Vereins zu sein. Jetzt geht es darum, mich schnell einzufinden, die Jungs kennenzulernen und dann auf dem Platz alles reinzuwerfen, um der Mannschaft zu helfen, eine erfolgreiche Saison zu spielen“. Nun gilt es für ihn, sich schnell in das Team einzufinden und die linke Seite zu verstärken.