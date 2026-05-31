Abwehr-Routine mit Michel Eckey für die SpVg Eidertal Molfsee

V. l. - Trainer Dukats-Jadwizak, Michel Eckey und Co Torben Bornhöft. – Foto: SpVg Eidertal Molfsee

Der erfahrene Defensivspezialist Michel Eckey wird ab Sommer die Ligamannschaft der SpVg Eidertal Molfsee verstärken. Der 27-jährige Innenverteidiger kommt vom TSV Altenholz, für den er zuletzt in der Verbandsliga Ost aktiv war, und sucht nun eine neue sportliche Herausforderung im Eidertal. Für den Tabellenneunten Altenholz stand der Abwehrspieler 21 Mal auf dem Platz in der Saison 2025/26.

Mit Eckey gewinnt die Spielvereinigung einen Akteur, der der Hintermannschaft vor allem Stabilität und Struktur verleihen soll. Der robuste Rechtsfuß gilt als ausgesprochen spielintelligenter Verteidiger, der Situationen antizipiert und durch eine extrem kluge Zweikampfführung besticht. Neben seinen sportlichen Qualitäten bringt der Neuzugang eine weitere wichtige Komponente mit: Er gilt als lautstarker Organisator, der seine Mitspieler durch eine starke Kommunikation auf dem Platz permanent coacht.

„Michel bringt genau die Eigenschaften mit, die wir uns für unsere Defensive wünschen. Er verteidigt mit Köpfchen, trifft in Zweikämpfen sehr gute Entscheidungen und organisiert das Spiel mit seiner Kommunikation und strahlt zudem Ruhe aus. Dazu kommt eine hohe Verlässlichkeit und Präsenz, die unserer Mannschaft gut tun werden.“

Klares Saisonziel: „Vergiss deine Ideale nicht“ und Derby-Siege feiern

Für den 27-jährigen Innenverteidiger selbst waren die Verantwortlichen in den Vereinsgesprächen schnell auf einer Wellenlänge. Eckey, dessen persönliches Lebens- und Sportmotto kurz und prägnant „Vergiss deine Ideale nicht“ lautet, blickt der neuen Aufgabe mit großer Vorfreude entgegen und will von Beginn an vorangehen:

„Die Gespräche mit dem Verein haben mich überzeugt. Ich freue mich auf die neue Herausforderung in Molfsee und möchte meine Erfahrung einbringen, um der Mannschaft Stabilität zu geben.“