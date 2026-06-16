Abwehr-Routine für die Himmelblauen: Dennis Slamar kommt

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Der Chemnitzer FC vermeldet mit der Verpflichtung von Dennis Slamar seinen zehnten Neuzugang für die neue Saison. Der 1,85 Meter große Innenverteidiger wechselt ablösefrei von der Lausitz an die Gellertstraße, wo er künftig die Rückennummer 21 tragen und den insgesamt 24. Kaderplatz einnehmen wird. Mit einer Bilanz von jeweils 117 Einsätzen in der 3. Liga sowie in der Regionalliga Nordost bringt der Defensivspieler ein hohes Maß an Routine und sportlicher Reife mit nach Chemnitz.

Sportdirektor Chris Löwe setzt auf Qualität und Führungsstärke

In den Planungen des Vereins für die neu strukturierte Hintermannschaft spielt der Neuzugang eine zentrale Rolle. Zur Verpflichtung des Routiniers erklärt Sportdirektor Chris Löwe in der Pressemitteilung des Vereins: „Wir sind sehr froh, dass sich die Möglichkeit ergeben hat, Dennis zu verpflichten. Mit seiner Erfahrung und seiner Qualität wird er eines der Gesichter unserer neu aufgestellten Defensive sein. Dennis ist ein robuster und intelligenter Spieler, der neben seinen Fähigkeiten gegen den Ball auch Qualitäten im Spielaufbau mitbringt. Bei seinen Stationen in Jena und Cottbus hat er bereits bewiesen, was es braucht, um in dieser Liga erfolgreich zu sein und um die Spitzenplätze mitzuspielen“.

Voller Tatendrang und Vorfreude auf die neue Aufgabe

Slamar selbst blickt der kommenden Herausforderung im eins-Stadion – An der Gellertstraße mit klaren Ambitionen entgegen. Nach seiner Vertragsunterschrift sagt Dennis Slamar in der Pressemitteilung des Vereins: „Es war vor allem die Spielidee, die mich sofort begeistert hat. Nach den Gesprächen mit Chris Löwe und Benjamin Duda war für mich schnell klar, dass ich diese Aufgabe in Chemnitz angehen möchte. Auch mein guter Freund Niclas Erlbeck hat mir ausschließlich Positives über den Verein berichtet. Ich bin hier, um erfolgreich zu sein. Ich möchte mit dem Club um die vorderen Plätze spielen und gleichzeitig mit meiner Erfahrung Verantwortung übernehmen – auf dem Platz und auch in der Kabine“.

Eine sportliche Vita geprägt von Aufstiegen

Der am 8. September 1994 in Berlin geborene Slamar blickt auf einen erfolgreichen Werdegang zurück. Nach seinen Anfängen beim 1. FC Lübars, den Reinickendorfer Füchsen und dem SV Tasmania Berlin wechselte er 2012 in das Nachwuchsleistungszentrum des Halleschen FC und ein Jahr später zur U19 von Eintracht Braunschweig. Über die U23 der Niedersachsen führte ihn sein Weg 2016 zum FC Carl Zeiss Jena, wo er direkt im ersten Jahr den Drittliga-Aufstieg feierte und insgesamt 140 Pflichtspiele absolvierte. Nach einer Zwischenstation bei der SG Sonnenhof Großaspach und der Rückkehr nach Jena schloss er sich 2022 dem FC Energie Cottbus an. Mit den Lausitzern holte er zwei Regionalliga-Meisterschaften, stieg 2024 in die 3. Liga auf und gehörte in der vergangenen Saison als Stammspieler zum Kader, der den Aufstieg in die 2. Bundesliga perfekt machte.

Der finale Schliff für ein runderneuertes Team

Die Verpflichtung von Slamar reiht sich in eine umfassende Transferoffensive der Himmelblauen ein. Vor ihm hatte der Chemnitzer FC bereits Andreas Geipl (SSV Jahn Regensburg), David Richter (FC Viktoria Köln), Maximilian Fesser (SpVgg Bayreuth), Justin Gröger, Ken Tchouangue (beide Bremer SV), Jan Löhmannsröben (Hallescher FC), Ron Berlinski (Kickers Offenbach), David Vogt (Greifswalder FC) und Leonhard von Schroetter (Sportfreunde Siegen) unter Vertrag genommen.