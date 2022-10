Abwehr-Kante für Schalding: »Kann uns richtig weiterhelfen« Der Serbe Mladen Zgonjanin ist nach einem Kreuzbandriss zurück auf dem grünen Rasen

Eigentlich sollte er beim SV Schalding-Heining im Frühjahr schon mithelfen, den Klassenerhalt in der Regionalliga Bayern noch zu packen. Doch aufgrund eines in der Winter-Vorbereitung erlittenen Kreuzbandrisses wurde daraus nichts und Mladen Zgonjanin musste eine monatelange Zwangspause einlegen. Seit ein paar Wochen steht der kantige Innenverteidiger, der eine Gardemaß von 1,91 Metern hat, wieder auf dem grünen Rasen und wurde mittlerweile bereits zweimal in der U23 des Bayernliga-Tabellenführers eingesetzt. Beim 3:1-Heimerfolg gegen den TSV 1865 Dachau gehörte der Neuzugang auch erstmals dem Kader des A-Teams an, kam aber nicht zum Einsatz.

"Mladen hat es letztes Jahr beruflich in den Bayerischen Wald verschlagen. Er arbeitet dort in einem Hotel und wollte bei uns in der Region so hoch wie möglich spielen. Daher kam der Kontakt zu uns zustande", informiert Schaldings Chefanweiser Stefan Köck. Die erhoffte Hilfe im Regionalliga-Abstiegskampf wurde der Serbe, der in Bosnien Profi in der 2. Liga war, allerdings aufgrund seiner schweren Verletzung nicht. Mittlerweile hat sich der 27-Jährige aber zurückgekämpft und feierte im Bezirksliga-Team der Grün-Weißen sein Comeback. "In seiner Heimat hat Mladen sogar mit einem Personal-Trainer gearbeitet. Er hat eine sehr professionelle Einstellung und ist auch menschlich ein feiner Kerl", lobt Köck den Abwehrmann.







Allerdings soll Zgonjanin behutsam aufgebaut werden. "Physisch ist er schon wieder relativ gut drauf, aber das Problem ist nach so einer Horror-Verletzung anfangs der Kopf. Das wird noch eine Weile dauern, aber wir werden ihm die notwendige Zeit geben", sagt Köck, der vom Potenzial des Neu-Schaldingers überzeugt ist: "Mladen hat nicht nur einen guten linken Fuß, sondern vor allem eine herausragende Körperlichkeit. Der Bursche hat Qualität und kann uns richtig weiterhelfen."