Abwehr-Hüne aus Schottland: LASK holt Miguel Freckleton

Der gebürtige Bristoler Miguel Freckleton machte seine ersten fußballerischen Schritte in der Nachwuchsabteilung der Bristol Rovers, ehe er einen Großteil seiner Ausbildung bei Sheffield United absolvierte. Zuletzt stand der 1,93 Meter große Innenverteidiger beim schottischen Erstligisten St. Mirren unter Vertrag. Mit den „Saints“ aus Paisley gewann er in der vergangenen Saison den Ligapokal gegen Celtic Glasgow.
Besonders beeindruckend sind Freckletons Einsatzzeiten: In der abgelaufenen Spielzeit absolvierte er 47 Pflichtspiele und stand dabei in jeder Partie über die volle Distanz auf dem Platz. Als unumstrittener Stammspieler und wichtiger Leistungsträger steuerte er zudem vier Tore und eine Vorlage bei.
Mit dem Wechsel zum LASK geht der 22-Jährige den nächsten Schritt in seiner Karriere. Ab sofort soll er physische Präsenz, seine Schnelligkeit und Kopfballstärke in die schwarz-weiße Defensive einbringen.
Auch Sportdirektor Dino Buric sieht großes Entwicklungspotenzial im jungen Engländer: „Es freut uns, dass sich Miguel trotz großen internationalen Interesses für den LASK entschieden hat. Er ist ein junger Innenverteidiger, der bei uns den nächsten Schritt in seiner Entwicklung machen kann. Dafür wird er auch die nötige Zeit bekommen.“
Miguel Freckleton freut sich auf seine neue Aufgabe: „Ich habe mich für den LASK entschieden, weil ich hier die Chance sehe, mich als Fußballer weiterzuentwickeln. Es ist ein neues Kapitel in meiner Karriere. Das Niveau ist hier höher, und der Europapokal bringt natürlich hohe Erwartungen mit sich, denen wir gerecht werden wollen.“