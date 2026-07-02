Abwehr-Hüne aus Schottland: LASK holt Miguel Freckleton Der LASK verstärkt seine Defensive mit Miguel Freckleton: Der 22-jährige Engländer wechselt vom schottischen Premiership-Club St. Mirren nach Linz und unterschreibt bei den Athletikern einen Vertrag bis 2029. von Linzer ASK · Heute, 16:47 Uhr · 0 Leser

– Foto: Linzer ASK

Der gebürtige Bristoler Miguel Freckleton machte seine ersten fußballerischen Schritte in der Nachwuchsabteilung der Bristol Rovers, ehe er einen Großteil seiner Ausbildung bei Sheffield United absolvierte. Zuletzt stand der 1,93 Meter große Innenverteidiger beim schottischen Erstligisten St. Mirren unter Vertrag. Mit den „Saints“ aus Paisley gewann er in der vergangenen Saison den Ligapokal gegen Celtic Glasgow.

Besonders beeindruckend sind Freckletons Einsatzzeiten: In der abgelaufenen Spielzeit absolvierte er 47 Pflichtspiele und stand dabei in jeder Partie über die volle Distanz auf dem Platz. Als unumstrittener Stammspieler und wichtiger Leistungsträger steuerte er zudem vier Tore und eine Vorlage bei. Mit dem Wechsel zum LASK geht der 22-Jährige den nächsten Schritt in seiner Karriere. Ab sofort soll er physische Präsenz, seine Schnelligkeit und Kopfballstärke in die schwarz-weiße Defensive einbringen.