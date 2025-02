Abwehr bleibt das Sorgenkind bei der Wormatia

Gegen seine Kontrahenten durchgesetzt: Wormatias Mittelfeldspieler Nik Rosenbaum, hier im Duell mit den Budenheimern Christian Simon und Vincent Weiß (14) ist im zentralen Mittelfeld der Wormser aktuell gesetzt. Foto: Kristina Schäfer/HBZ

Worms. Ein Mannschaftsteil macht Sorgen, einer ist beinahe überbesetzt und in zwei gibt es rund zehn Tage vor dem Pflichtspielauftakt beim FV Diefflen keine großen Diskussionen. Ein Kader-Check des Oberligisten VfR Wormatia Worms vor der Liga-Generalprobe beim FC Basara Mainz am Wochenende (Samstag, 14 Uhr).

Tor: Auf der Torhüterposition ist die Rangfolge klar. Luca Pedretti ist Stammtorwart, Tom Dahlke sein Herausforderer. In den Testspielen kamen beide Torhüter auf viele Spielminuten, bei denen die Nummer zwei erneut bewies, bei einem Pedretti-Ausfall eine gute Alternative zu sein. An der Hierarchie auf der Torhüterposition wird sich in der Restsaison, Verletzungen oder Sperren mal ausgeklammert, nichts verändern.

Abwehr: Das Positive zuerst: Mit Miguel Costa spielt sich ein Sommerneuzugang, der verletzungsbedingt in dieser Saison noch kein einziges Ligaspiel bestreiten konnte, in der aktuellen Vorbereitung in den Vordergrund. Langsam wird der flexibel einsetzbare Linksfuß von Wormatia-Trainer Marco Reifenscheidt an die erste Elf zurückgeführt. Bislang mit Erfolg. Costa spielte als Linksverteidiger stark auf, erledigt seine Aufgaben defensiv und offensiv souverän und das Wichtigste: er ist wieder voll belastbar. Dennoch steht hinter der Abwehrkette (41 Gegentore im ersten Halbjahr) aktuell noch das größte Fragezeichen, wenn man auf die vier Mannschaftsteile der Wormaten blickt. Die Winter-Verpflichtungen Kosuke Ota (krank) und Jason Onyejekwe (Rippenprellung) verpassten ebenso wichtige Trainingseinheiten, wie auch Ivan Smiljanic (Muskelverletzung). Neuzugang Rouven Amos (Achillessehnenriss) läuft an Krücken und ist in den kommenden Monaten gar keine Option mehr. In den vergangenen Testspielen kamen wie schon im ersten Halbjahr auch die Mittelfeldspieler Laurenz Graf und Luca Jensen in der Innenverteidigung zum Einsatz. Vor allem Ersterer dürfte das wohl auch beim Liga-Restart in Diefflen weiter tun, auf ihn setzt Wormatia-Trainer Marco Reifenscheidt definitiv. Auf der Rechtsverteidiger-Position macht derzeit Eigengewächs Moritz Gotthardt einen guten Eindruck. Von Stefano Maiers (aktuell Co-Trainer) Rasen-Comeback spricht aktuell niemand an der Alzeyer Straße. Eine weitere Alternative für die Abwehrreihe wurde mit Linksfuß Ajet Grajqevci (zuletzt Bayern Alzeanu) gefunden. Grajqevci, der in den vergangenen Testspielen der Wormaten bereits sein Können unter Beweis stellen konnte und Reifenscheidt dabei überzeugte, kann als Linksverteidiger oder auch im linken Mittelfeld auflaufen – dort, wo das Gedränge im VfR-Team aktuell besonders groß ist.